Maciej Wąsik przewieziony z aresztu na Grochowie? Nieoficjalne doniesienia

W środę, 9 stycznia, posłowie Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali zatrzymani przez policję na terenie Pałacu Prezydenckiego.

Maciej Wąsik w więzieniu w Przytułach Starych?

Jeszcze tego samego dnia zostali osadzeni w Areszcie Śledczym Warszawa-Grochów. Mieli tam oczekiwać na skierowanie do zakładu karnego, w którym będą odbywać karę 2 lat pozbawienia wolności. Zgodnie z przepisami, w areszcie na Grochowie mogli spędzić do 14 dni.

Jednak jak wynika z nieoficjalnych ustaleń portalu Niezależna.pl, już w środowy wieczór, 10 stycznia, Maciej Wąsik miał zostać przewieziony do Zakładu Karnego w Przytułach Starych. Natomiast Mariusz Kamiński ma wciąż pozostawać na Grochowie.

Przytuły Stare to miejscowość położona w północnej części województwa mazowieckiego, w odległości ok. 135 km od Warszawy. To jeden z najnowocześniejszych zakładów karnych w naszym kraju, który może pomieścić 1265 osadzonych.

Próbowaliśmy potwierdzić te doniesienia u rzecznika prasowego więzienia lub jego zastępcy, jednak do chwili publikacji nie odpowiedzieli na naszą prośbę o kontakt.

Wąsik wywieziony przed planowaną manifestacją?

Niezależna.pl donosi, że do decyzja o wywiezieniu Wąsika z Warszawy miała zapaść „w dużym pośpiechu”. Zwrócono uwagę, że miało do tego dojść dzień przed „Protestem wolnych Polaków”, który organizuje Prawo i Sprawiedliwość„.

Manifestacja będzie stanowić wyraz sprzeciwu wobec działań rządu premiera Donalda Tuska. Chodzi m.in. o kwestię osadzenia Kamińskiego i Wąsika, do czego doszło wbrew ułaskawieniu przez prezydenta oraz wbrew orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego i Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego.

