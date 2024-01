Maciej Wąsik przewieziony z aresztu na Grochowie? Nieoficjalne doniesienia

W środę, 9 stycznia, posłowie Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali zatrzymani przez policję na terenie Pałacu Prezydenckiego.

Maciej Wąsik w więzieniu w Przytułach Starych?

Jeszcze tego samego dnia zostali osadzeni w Areszcie Śledczym Warszawa-Grochów. Mieli tam oczekiwać na skierowanie do zakładu karnego, w którym będą odbywać karę 2 lat pozbawienia wolności. Zgodnie z przepisami, w areszcie na Grochowie mogli spędzić do 14 dni.

Jednak jak wynika z nieoficjalnych ustaleń portalu Niezależna.pl, już w środowy wieczór, 10 stycznia, Maciej Wąsik miał zostać przewieziony do Zakładu Karnego w Przytułach Starych. Natomiast Mariusz Kamiński ma wciąż pozostawać na Grochowie.

Przytuły Stare to miejscowość położona w północnej części województwa mazowieckiego, w odległości ok. 135 km od Warszawy. To jeden z najnowocześniejszych zakładów karnych w naszym kraju, który może pomieścić 1265 osadzonych.

Próbowaliśmy potwierdzić te doniesienia u rzecznika prasowego więzienia lub jego zastępcy, jednak do chwili publikacji nie odpowiedzieli na naszą prośbę o kontakt.

Wąsik wywieziony przed planowaną manifestacją?

Niezależna.pl donosi, że decyzja o wywiezieniu Wąsika z Warszawy miała zapaść „w dużym pośpiechu”. Zwrócono uwagę, że miało do tego dojść dzień przed „Protestem wolnych Polaków”, który organizuje Prawo i Sprawiedliwość.

Manifestacja będzie stanowić wyraz sprzeciwu wobec działań rządu premiera Donalda Tuska. Chodzi m.in. o kwestię osadzenia Kamińskiego i Wąsika, do czego doszło wbrew ułaskawieniu przez prezydenta oraz wbrew orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego i Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego.

„Protest wolnych Polaków” rozpocznie się dziś o godz. 16 pod Sejmem. Dwie godziny później manifestanci mają przemaszerować pod siedzibę Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Należy się jednak spodziewać, że przynajmniej część manifestantów uda się pod areszt na Grochowie, aby wyrazić swoją solidarność z Kamińskim i Wąsikiem.

Czytaj też:

Kamiński skierował pismo do Bodnara. „Żądam zwolnienia z więzienia”Czytaj też:

Apel żony Macieja Wąsika: Ja was tylko proszę o jedno