Wicemarszałek Biejat: Żałuję, że policja weszła do Pałacu Prezydenckiego

Wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat na antenie Radia Zet wróciła do momentu zatrzymania posłów PiS. — Uważam, że to było dość niefortunne, że policja weszła do Pałacu Prezydenckiego. Żałuję, że to zrobiła, głównie ze względu na to, że chciałabym dać szansę panu prezydentowi, żeby pokazał, czy zaprosił byłych ministrów w rządzie PiS na rozmowę, czy na dłuższe koczowanie – podkreślała.

Biejat: Prezydent ośmiesza urząd

Przedstawicielka Lewicy zwracała uwagę, że Andrzej Duda sam doprowadził do niezręcznej sytuacji z Kamińskim i Wąsikiem. — Odpowiedzialność za tę sytuację ponosi też pan prezydent – mówiła. — Nie byłoby tej sytuacji, gdyby pan prezydent nie uczynił się stroną w sprawie, gdyby nie zaprosił panów Kamińskiego i Wąsika. Mamy sytuację, gdy głowa państwa staje się bohaterem memów, na równi z autobusem linii 180. Prezydent ośmiesza urząd, który sprawuje – oceniła.

Zatrzymując się przy kwestii rzekomo specjalnie podstawionego autobusu, który uniemożliwił prezydentowi wyjazd i szybką reakcję, Biejat zwróciła uwagę na oderwanie polityków od rzeczywistości zwykłych mieszkańców Warszawy. – Ministrom rzadko zdarza się jeździć komunikacją publiczną – zauważyła.

Biejat o autobusie 180

– Ja tamtędy jeżdżę i tak się składa, że zaraz przy bramie Pałacu Belwederskiego są światła i ten autobus pewnie stanął na czerwonym świetle — tłumaczyła. — Mamy do czynienia z groteską, a problem nie jest błahy – zastrzegła.

— Prezydent zapędził się w kozi róg. Mamy akt łaski, który wydał na podstawie konstytucji, wobec panów, co do których nie zapadł prawomocny wyrok. (...) Sąd Najwyższy wydał wyrok, że dopóki nie zapadnie prawomocny wyrok, prawo łaski nie powinno być wykorzystywane – przypominała parlamentarzystka.

