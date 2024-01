Abdykacja? To nie w stylu Franciszka. Terlikowski dla „Wprost”: Zamiast tego będzie przyspieszenie

U początków pontyfikatu Franciszek wielokrotnie wyrażał podziw dla swojego poprzednika, który zdecydował się na ustąpienie z urzędu, a sam sugerował, że jego pontyfikat nie będzie trwał długo. Wielu obserwatorów było przekonanych, że oznacza to sugestię, że i obecny papież zdecyduje się, po dokonaniu koniecznych zmian, na ustąpienie z urzędu z powodu swojego wieku. Tak się jednak nie tylko nie stało, ale i stopniowo Franciszek zaczął coraz jaśniej sugerować, że on sam zamiaru ustąpienia nie ma.

Dziennikarze jednak wciąż o to pytają, wciąż wracają do kwestii ustąpienia i abdykacji, a papież, niezmienne zawsze odpowiada, że owszem, to możliwe, ale z pewnością nie teraz.

I tak jest także z odpowiedzią na kolejne takie pytanie.