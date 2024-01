Będą przyspieszone wybory? „Jak zobaczyli sondaże, to im przeszło”

W związku z prezydenckim wetem do ustawy okołobudżetowej i jego konsekwencjami, pojawiły się doniesienia dotyczące planów przeprowadzenia przyspieszonych wyborów. Jak wyglądałaby scena polityczna, gdyby do nich doszło?

Z badania IBRiS na zlecenie „Rzeczpospolitej” wynika, że Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na 33,9 proc. głosów. Drugie miejsce należy do Koalicji Obywatelskiej z poparciem w wysokości 30,2 proc. Podium zamyka Trzecia Droga, na którą głos oddałoby 16,9 proc. ankietowanych. Za nią znalazła się Lewica – 9,3 proc. i Konfederacja – 6,3 proc.

Według wyliczeń profesora Jarosława Flisa z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Koalicja Obywatelska wraz z Trzecią Drogą i Lewicą mogłaby liczyć na 267 mandatów. Zbliżyłaby się tym samym do granicy 276 mandatów, co pozwoliłoby na obalanie prezydenckiego weta

Z kolei z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski wynika, że na partię Jarosława Kaczyńskiego zagłosowałoby 28,4 proc. badanych. Nieco mniej, bo 27,5 proc. poparcia zdobyłaby Koalicja Obywatelska, natomiast podium zamknęłaby Trzecia Droga, na którą swój głos chciałoby oddać 16,9 proc. respondentów. W tym sondażu Lewica zyskałaby 10,4 proc. głosów, a Konfederacja 6,8 proc.

O to czy może dojść do przyspieszonych wyborów zapytano byłego prezydenta. – Sam podejrzewałem, że PiS może mieć jeden ze scenariuszy politycznych na przyspieszone wybory, przy wykorzystaniu Sądu Najwyższego. O wszystkim rozstrzygają sondaże opinii publicznej, jestem przekonany, ze PiS taki scenariusz rozważało, ale jak zobaczyło sondaże, to ochota im przeszła (...) To nie wchodzi w grę, nikt o tym nie myśli w koalicji, która musi wykazać się skutecznością rządzenia – ocenił w TVN24 Bronisław Komorowski.

