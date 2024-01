Stolica Rosji przeniesiona do Irkucka? Jest komentarza Pieskowa

Rosyjskie miasto Irkuck stanowi główny ośrodek gospodarczy wschodniej części Syberii. Liczy ponad 620 tys. mieszkańców.

Przeniesienie stolicy Rosji do Irkucka?

Znajduje się w odległości ok. 300 km od granicy rosyjsko-mongolskiej. Natomiast odległość między Irkuckiem a Moskwą wynosi ok. 4200 km. W ostatnich dniach na lokalnym portalu „SakhaLife” ukazał się zaadresowany do Władimira Putina list, którego autorem jest historyk Afanasij Nikołajew.

Zaproponował on satrapie Kremla, aby przenieść stolicę Rosji z Moskwy do Irkucka. Nikołajew napisał, że historia Irkucka sięga czasów starożytnych. Zaznaczył jednak, że nie chodzi o względy historyczne, a zwrócenie się Rosji ku Azji.

„Zapewni to zrównoważony rozwój europejskiej i azjatyckiej części Rosji oraz bezpieczeństwo wojskowo-politycznego przywództwa. Przyspieszy rozwój społeczno-gospodarczy naszego kraju poprzez zbliżenie się do regionu Azji i Pacyfiku, a także przyczyni się do wzmocnienia i rozwoju Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej w nową sojuszniczą potęgę” – czytamy w liście Nikołajewa.

Jednoznaczny komentarz Pieskowa

Dlaczego propozycja przeniesienia stolicy Rosji do Irkucka pojawiła się właśnie teraz? W marcu odbędą się wybory prezydenckie, w których Putin będzie starał się o reelekcję. Historyk postuluje, aby wspomniana propozycja znalazła się w programie wyborczym Putina.

We wtorek, 16 stycznia, głos w tej sprawie zabrał rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Przyznał, że nie zapoznał się z treścią listu, ale dowiedział się o nim w mediów. Komentarz Pieskowa był łatwy do przewidzenia.

– Nie sądzę, żeby ta inicjatywa była możliwa do zrealizowania – skwitował Pieskow, cytowany za rosyjską agencją prasową TASS.

