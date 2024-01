Były wiceszef MSZ Piotr W. zatrzymany. Usłyszał zarzuty

Były wiceminister spraw zagranicznych Piotr W. został zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego w czwartek, 17 stycznia.

Piotrowi W. grozi do 10 więzienia

Polecenie zatrzymania wydał prokurator Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie. Piotrowi W. postawiono zarzuty dotyczące tzw. afery wizowej.

Chodzi o przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez inną osobę oraz udostępnienie informacji osobie nieuprawnionej, do czego miało dojść w okresie od lutego 2022 r. do maja 2023 r. Piotrowi W. grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Przypomnijmy, że aferą wizową określono proceder płatnej protekcji w związku z przyspieszaniem procedur wizowych. Warto zaznaczyć, że łapówki nie były wręczane za przyznanie wizy przez naszego konsula, ale za przyspieszenie procedury przez zewnętrznego pośrednika.

Prokurator zastosował poręczenie majątkowe

Zarzuty w tej sprawie przedstawiono dotychczas 9 osobom. Śledztwo wykazało, że nieprawidłowości dotyczyły wydania kilkuset wiz na przestrzeni półtora roku.

„Ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że podejrzany (...) w ramach powierzonych obowiązków (...) przekroczył swoje uprawnienia poprzez naruszenie obowiązujących w ministerstwie procedur związanych z rejestracją i obiegiem dokumentów. Zarzuty dotyczą również podejmowania nieuzasadnionych interwencji dotyczących przyśpieszenia procedur wizowych oraz udostępnienia osobie nieuprawnionej informacji objętych tajemnicą służbową” – czytamy w komunikacie Prokuratury Krajowej.

Piotr W. nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i skorzystał z prawa do odmowy złożenia wyjaśnień. Prokurator zastosował wobec byłego wiceszefa MSZ środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego.

Czytaj też:

Afera wizowa zbiera żniwa. MSZ przedstawia dane, rządowy projekt upadaCzytaj też:

Komisja ds. afery wizowej. Sejm wybrał skład, pierwsze posiedzenie już dziś