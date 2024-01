Jak Polacy ocenili działania rządu? Ten sondaż rozwiewa wątpliwości

Zaprzysiężenie nowego rządu premiera Donalda Tuska – który współtworzy sojusz Koalicji Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Polski 2050 i Lewicy – nastąpiło 13 grudnia.

Kontrowersyjne działania rządu

Choć od tej chwili minął niewiele ponad miesiąc, działania nowego rządu zdążyły już wywołać spore kontrowersje. Chodzi przede wszystkim o trzy kwestie.

O siłowe przejęcie mediów publicznych wbrew Ustawie o Radzie Mediów Narodowych, osadzenie posłów Prawa i Sprawiedliwości Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika wbrew aktowi łaski z 2015 r. oraz próbę odwołania Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego wbrew Ustawie Prawo o Prokuraturze.

Ponad połowa dobrze oceniła działania rządu

Pracownia IBRiS przeprowadziła na zlecenie dziennika „Rzeczpospolita” sondaż, w którym sprawdzono, jak nasze społeczeństwo ocenia politykę nowego rządu. Badanie zostało przeprowadzone w dniach 12-13 stycznia na grupie 1067 osób.

Łącznie 56,3 proc. respondentów dobrze oceniło działania nowej władzy. Odpowiedź „zdecydowanie dobrze” wybrało 28,6 proc. z nich, zaś „raczej dobrze” 27,7 proc.

Przeciwnego zdania było łącznie 36,9 proc. respondentów. 24,4 proc. z nich wybrało odpowiedź „zdecydowanie źle”, a 12,5 proc. „źle”. Wyrobionego zdania na ten temat nie miało zaledwie 6,8 proc. badanych.

Preferencje polityczne respondentów

Stosunek do działań premiera Tuska i jego ministrów pokrywa się w dużym stopniu z preferencjami politycznymi. 85 proc. respondentów, którzy wybrali odpowiedzi pozytywne, zadeklarowało się jako wyborcy KO, PSL, PL 2050 albo Lewicy.

Natomiast 79 proc. respondentów, którzy wybrali odpowiedzi negatywne, zadeklarowało się jako wyborcy PiS albo Konfederacji.

– Mogą być to powody do zadowolenia [dla rządu – red.], co zresztą potwierdza inny sondaż IBRiS o wynikach przedterminowych wyborów, z którego wynika, że koalicja otrzymałaby więcej mandatów w Sejmie. Rząd ma wysokie zaufanie i dopóki poziom życia Polaków nie będzie spadał, ma szanse je utrzymać – skomentował w rozmowie z „Rzeczpospolitą” prof. Jarosław Flis, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Czytaj też:

Najnowszy sondaż poparcia. PiS łeb w łeb z KO, Konfederacja nad LewicąCzytaj też:

Schetyna skomentował kwestię przedterminowych wyborów. Nie przekonują go sondaże