Nowe doniesienia ws. Przemysława Czarnka. PiS powierzy mu ważną funkcję?

W najbliższych miesiącach dwukrotnie udamy się do urn wyborczych. Na początku kwietnia odbędą się wybory do samorządów, zaś na początku czerwca do Parlamentu Europejskiego.

Czarnek stanie na czele sztabu PiS?

W czwartek, 18 stycznia, pojawiły się nieoficjalne doniesienia, kto może stanąć na czele sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości w rozpoczynającej się lada moment kampanii samorządowej.

Z nieoficjalnych ustaleń portalu „Gazeta.pl” wynika, że szefem sztabu może zostać były minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Informator portalu zastrzegł jednak, że kierownictwo PiS nie przesądziło jeszcze tej kwestii.

– Decyzji ostatecznej jeszcze nie ma, ale nie zdziwię się, jeśli to Czarnek pokieruje kampanią – skwitował anonimowy rozmówca z obozu opozycji.

Przebieg kariery politycznej Czarnka

Przemysław Czarnek ma 46 lat. Jest doktorem habilitowanych nauk prawnych i profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jego kariera polityczna rozpoczęła się w 2015 r., gdy po wygranych przez PiS wyborach objął funkcję wojewody lubelskiego.

W 2019 r. zdobył mandat poselski, startując z pierwszego miejsca lubelskiej listy tego ugrupowania. Od października 2020 r. do listopada 2023 sprawował funkcję ministra edukacji i nauki w rządzie premiera Mateusza Morawieckiego. W ostatnich wyborach ponownie został wybrany do Sejmu.

PiS postawi na stosunkowo młodego polityka?

Jeśli rzeczywiście Czarnek stanie na czele sztabu wyborczego, okaże się to niemałą niespodzianką. Dotychczas za kampanie PiS byli odpowiedzialni politycy, którzy legitymują się znacznie dłuższym stażem w partii.

Na przykład Joachim Brudziński, który kierował kampaniami wyborczymi do Sejmu w 2019 i 2023 r., jest związany ze środowiskiem politycznym Jarosława Kaczyńskiego od 1991 r.

