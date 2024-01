Tusk komentuje wiedeński wątek agenta Tomka. „To wszystko są miejsca publiczne”

Agent Tomek ujawnił w niedzielę informacje o sprzeniewierzaniu pieniędzy publicznych przez kierownictwo CBA na opłacanie prostytutek dla funkcjonariuszy. Roman Giertych zapowiedział, że Zespół ds. Rozliczeń, którym kieruje, złoży zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie.

Do sprawy odniósł się też premier. „W Wiedniu agenci CBA mieli na pewno okazję zwiedzić Muzeum Historii Sztuki, wysłuchać Mozarta w Konzerthaus i skosztować tortu w Café Sacher. To wszystko są miejsca publiczne” – napisał Donald Tusk. Co miał na myśli?

Co o Wąsiku powiedział agent Tomek?

Wątek wiedeński pojawia się we fragmencie rozmowy, w której były agent Centralnego Biura Antykorupcyjnego mówi na co wydawano publiczne pieniądze. – Przy nieudanych akcjach zostały wyrzucone w błoto. Fundusz operacyjny, z którego korzystało CBA również był wykorzystany w sposób przestępczy – mówił agent Tomek w TVN24.

Jako przykład takiej sytuacji podał wyjazd do Wiednia. – Na polecenie Kamińskiego i Wąsika, pojechałem do Wiednia samochodem służbowym wraz z dwoma dyrektorami zarządu operacyjno-śledczego, panem Grzegorzem P. i Krzysztofem B., którzy również są skazani w aferze gruntowej – relacjonował były agent.

– Cel wizyty był pozorny, abyśmy odnaleźli fabrykę produkującą maszyny do gier losowych. To był tylko pretekst do tego, aby ci panowie zostali wynagrodzeni za swoje wierne działanie w postaci spędzania dwóch dni w domu publicznym w Wiedniu – kontynuował. – Pobyt w Wiedniu płacony był z pieniędzy polskich podatników, wyjazd ten nie był ukierunkowany na zwalczanie przestępczości – dodał.

Agent Tomek, czyli Tomasz Kaczmarek, pracował dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego w latach 2006-10 i był posłem PiS w latach 2011-2015. W 2021 roku Prokuratura Regionalna w Białymstoku skierowała do sądu w Olsztynie akt oskarżenia ws. nieprawidłowości w fundacji Helper (głównymi oskarżonymi są Kaczmarek i jego żona). On sam uważa, że sprawa fundacji jest wykorzystywana politycznie.

