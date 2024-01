Prezydent chce ułaskawić Kamińskiego i Wąsika. Mastalerek: Nic się w tej sprawie nie zmieniło

– Ja to zrobię, mając pełną świadomość tragizmu tej sytuacji. Również dla urzędu prezydenta Rzeczypospolitej. Z pełną świadomością (...) To będzie brutalna siła przeciwko prawu, które ja reprezentuję. Takie jest moje osobiste przekonanie – mówi Andrzej Duda w wywiadzie dla „Super Expressu”. Prezydent poinformował, że chce ponownie ułaskawić skazanych prawomocnym wyrokiem polityków PiS.

Sprawę komentuje szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek. Jak zapewnia, nic się w tej sprawie nie zmieniło. Mastalerek przypomniał, że Andrzej Duda zainicjował niedawno procedurę ułaskawieniową w oparciu o Kodeks postępowania karnego. – Prezydent czeka na opinię prokuratora generalnego w sprawie ułaskawienia, bo takie są wymogi przy tej ścieżce prawnej — wyjaśnił w rozmowie z Onetem.

Mastalerek o decyzji Dudy: Nic się nie zmieniło

Chwilę później zamieścił wpis w mediach społecznościowych, . „Toczy się postępowanie ułaskawieniowe. Prezydent Andrzej Duda podejmie decyzję niezwłocznie po otrzymaniu opinii prokuratora generalnego. Pan Adam Bodnar zwlekając i nie wypuszczając Posłów z więzienia naraża ich życie i zdrowie” – przekazał Marcin Mastalerek.

Prezydent zarzuca Bodnarowi „brutalne stawianie sprawy”

Przekazanie wspomnianej opinii wraz z aktami sprawy Kamińskiego i Wąsika, Adam Bodnar zapowiedział w poniedziałek. Minister sprawiedliwości i prokurator generalny zapewnił, że głowa państwa otrzyma te dokumentu w ciągu kilku dni. Nic nie wskazuje jednak na to, by skazani mieli wyjść za sprawą decyzji Bodnara na wolność do czasu zakończenia sprawy. Tego chciał o nich m.in. Andrzej Duda czy środowisko Prawa i Sprawiedliwości. Powoływano się w tej kwestii na zły stan zdrowia wywołany strajkiem głodowym.

– Apelowałem już do ministra Adama Bodnara, bo stworzyłem mu ku temu warunki, by przerwał obu panom odbywanie kary pozbawienia wolności. Niestety, nie korzysta z tego. Jest to dla mnie bulwersujące. Uważam to za brutalne stawianie sprawy – tak Duda skomentował w wywiadzie fakt, że skazani wciąż pozostają w areszcie. Prezydent pytany o to, kiedy politycy PiS wrócą do domów wyraził nadzieję, że stanie się to „jak najszybciej”.

