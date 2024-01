Stan Kamińskiego pogarsza się. „Może dojść do wstrząsu hipoglikemicznego”

O stanie zdrowia skazanych prawomocnym wyrokiem polityków PiS mówi się niemal od momentu, gdy zdecydowali się oni zastosować strajk głodowy. Zarówno ze strony opozycji jak i rodziny Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika padają groźby, że Adam Bodnar może – ich zdaniem – stać się osobą odpowiedzialną za ewentualny zagrożenie życia osadzonych.

Swoje słowa argumentują faktem, że minister sprawiedliwości i prokurator generalny nie zdecydował się na zastosowanie przerwy w odbywaniu kary do momentu zakończenia procedury ułaskawieniowej. Zainicjował ją Andrzej Duda, który czeka teraz na opinię i akta Kamińskiego i Wąsika. Sprawa wróciła w niedzielę, po słowach głowy państwa na temat ponownego ułaskawienia. Zapowiedź wywołała burzę.

Mariusz Kamiński ma cukrzycę. Syn skazanego ujawnia

– Dzisiaj Mariusz Kamiński jest w bardzo trudnej sytuacji zdrowotnej, prowadzi cały czas strajk głodowy. Maciej Wąsik także prowadzi strajk głodowy. Chciałbym, żeby to zostało przerwane. Jeżeli może to zostać przerwane tylko i wyłącznie przez to, że ja ich ponownie po prostu ułaskawię, żeby po prostu ich ratować, to to zrobię – wyjaśnił Andrzej Duda w wywiadzie dla „Super Expressu”.

Kacper Kamiński, syn skazanego polityka PiS ujawnił na antenie telewizji „wPolsce.pl”, że jego ojciec choruje na cukrzycę. – Ojciec prowadzi teraz wykańczający protest głodowy. Na razie jego stan zdrowia nie jest jeszcze najgorszy, ale on ma cukrzycę, więc boimy się, że w każdej chwili może się pogorszyć – powiedział.

Jak czuje się Mariusz Kamiński?

Teraz pojawiły się nowe informacje na temat stanu zdrowia skazanego polityka PiS. — Cukrzyca obciąża każdy organizm, a siłą rzeczy z upływem czasu na stan zdrowia mojego klienta coraz bardziej rzutuje także ten wyniszczający efekt związany z nieprzyjmowaniem pokarmów. Nie wykluczamy nawet, że może dojść do wstrząsu hipoglikemicznego — powiedział Onetowi obrońca Mariusza Kamińskiego, Maciej Zuchmantowicz

Mecenas ocenił, że stan fizyczny Kamińskiego jest coraz gorszy. – Jest w pojedynczej celi, choć ze względu na jego stan należałoby ją raczej uznać za oddział szpitalny — ujawnił.

