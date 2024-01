Julia Przyłębska: Akt łaski prezydenta jest prawie królewski

Danuta Holecka pytała na antenie Telewizji Republika prezes Trybunału Konstytucyjnego o orzeczenie w sprawie sporu kompetencyjnego pomiędzy prezydentem a Sądem Najwyższym dotyczącym prawa łaski. Nawiązała w ten sposób do dzisiejszej decyzji Andrzeja Dudy o ponownym ułaskawieniu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

– To orzeczenie było konsekwencją wcześniejszych orzeczeń TK, który wypowiedział się jednoznacznie jak należy rozumieć prawo łaski. Przepis konstytucji jednoznacznie mówi o tym, że prezydent stosuje prawo łaski, czyli ten akt łaski prezydenta, co ja zawsze podkreślam, jest czymś więcej niż ułaskawieniem, jest prawie królewski – mówiła Julia Przyłębska.

Przyłębska o anarchizowaniu prawa. Mówiła też o „nowej modzie”

Przypomniała, że TK jednoznacznie wskazał na to, że zastosowana przez prezydenta procedura zgodna jest z konstytucją. – Nie ma podstawy do tego, żeby jakikolwiek organ wchodził w kompetencje prezydenta i uniemożliwiał mu zastosowanie prawa łaski – zwróciła uwagę Przyłębska dodając, że orzeczenia Trybunału są powszechnie obowiązujące i ostateczne.

– Nowa moda polegająca na kwestionowaniu orzeczeń poprzez oświadczenia ministrów, przez powoływanie się na jakieś opinie jest w mojej ocenie drogą do anarchii – powiedziała prezes TK.

Jej zdaniem, anarchizowaniem prawa jest nieuznawanie orzeczeń legalnych organów, a TK – co podkreśliła – jest legalnie funkcjonującym organem. – Można nie zgadzać się z orzeczeniem trybunału, sądu, ale to nie oznacza, że akt, decyzja nie obowiązuje. Można w dyskursie naukowym do tego się odnosić, ale to nie zmienia faktu, że orzeczenie i jego skutki obowiązują. Trzeba się zatrzymać – apelowała.

Prezydent zdecydował we wtorek o wydaniu postanowienia w przedmiocie prawa łaski względem polityków Prawa i Sprawiedliwości Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. – Panowie są ułaskawieni. Potwierdzam to – ogłosił Andrzej Duda. Decyzja głowy państwa wywołała lawinę komentarzy.

