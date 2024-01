Pierwszy wpis Kamińskiego na wolności. Zwrócił się do Tuska i Hołowni

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik w środę wieczorem opuścili zakłady karne na mocy ponownego ułaskawienia, na które zdecydował się prezydent Andrzej Duda. Zapowiedzieli, że zamierzają wziąć udział w najbliższym posiedzeniu Sejmu.

W związku z tym pojawiły się nieoficjalne informacje o tym, co może wydarzyć się w czwartek i piątek w parlamencie. Do zapowiedzi, że dojdzie do prób siłowego wejścia odniósł się marszałek Sejmu. – Drodzy państwo, to jest parlament RP, a nie studio telewizyjne, nie ring bokserski. Tu ma panować spokój – powiedział Szymon Hołownia.

Kamiński na wolności. Zapowiada, że pojawi się w Sejmie

W mediach społecznościowych pojawił się pierwszy wpis Mariusza Kamińskiego na wolności. „Dziękuję za Waszą obecność w Radomiu i wszystkie inne formy wsparcia. Jestem gotowy do dalszej walki. To może być długa i żmudna droga, ale zwyciężymy bo racja jest po naszej stronie. Panie Tusk, panie Hołownia – niedługo się zobaczymy. ZwyciężyMY!” – napisał polityk PiS.

W środę Państwowa Komisja Wyborcza skierowała dwa pisma do marszałka Sejmu. To odpowiedź na wniosek Szymona Hołowni z grudnia ubiegłego roku, w którym zwrócił się do PKW, by ta podała informacje o kolejnych kandydatach na posłów po Macieju Wąsiku i Mariuszu Kamińskim. Zanim do tego dojdzie, PKW chce, by marszałek Sejmu wskazał podstawę faktyczną i prawną, na której opiera przedmiotowy wniosek.

– Panowie Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik nie są posłami na Sejm RP i wynika to nie z postanowienia marszałka, wynika to nie z decyzji tej czy innej izby Sądu Najwyższego, tylko wynika wprost z wyroku w sprawie karnej, który wydał Sąd Okręgowy w Warszawie 20 grudnia ubiegłego roku – przypomniał Szymon Hołownia na środowej konferencji prasowej.

Hołownia: Zakładam, że Kamiński i Wąsik się znajdą się na sali obrad

Odnosząc się do planów pojawienia się Kamińskiego i Wąsika na czwartkowych obradach Sejmu Hołownia wskazał, że Straż Marszałkowska wie, że nie powinni znajdować się na sali obrad. – Zakładam, że na tej sali się nie znajdą. Mają jako byli posłowie prawo, zachęcam, żeby z niego skorzystali, do wyrobienia sobie takiej legitymacji byłego posła i senatora, która bez konieczności odwiedzania biura przepustek pozwala wchodzić na teren sejmu, na teren parlamentu – mówił o sprawie Kamińskiego i Wąsika Hołownia na środowej konferencji prasowej.

Marszałek Sejmu zapowiedział, że zarekomenduje Prezydium Sejmu, by w czwartek i piątek nie były wydawane przepustki jednodniowe dla Kamińskiego i Wąsika.

