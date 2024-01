Prokuratorzy chcą „okrągłego stołu”. „Nie jesteśmy na pisowskich delegacjach”

Zebranie prokuratorów Prokuratury Krajowej wykonujących obowiązki służbowe w PK podjęło uchwałę w sprawie sytuacji w Prokuraturze. Zaapelowali w nim o przestrzeganie etycznych postaw i zaniechanie ataków na prokuratorów wykonujących obowiązki służbowe. Jak przyznają, zmiany o charakterze ustrojowym są koniecznie ale – co podkreślają – musi się to odbywać na mocy aktów prawnych zgodnych z konstytucją.

„Sprzeciwić się należy wszelkim działaniom władzy wykonawczej, która zamiast stosować prawo wyrażone w konstytucyjnie określonych źródłach, posługuje się opiniami prawnymi powstającymi na zlecenie w prywatnych kancelariach prawniczych” – przekazano w czwartkowym komunikacie. Oceniono w nim, że to, co dzieje się obecnie w PK może prowadzić zawód prokuratora do kryzysu.

Prokuraturze grozi kryzys?

Zdaniem autorów pisma, w sądach wykształciły się dwie grupy – sędziów i tzw. neosędziów. Przestrzegają, że trzeba unikać takich sytuacji, bo ewentualne działania osób nieuprawnionych w obszarze powołań na stanowiska prokuratorskie doprowadzą do wyodrębnienia grupy neoprokuratorów, co nie pozostanie bez wpływu na toczące się w polskich prokuraturach setki tysięcy postępowań przygotowawczych. „Byłaby to podstawa do kwestionowania zapadających w tych sprawach decyzji procesowych, czy też legitymacji do występowania przed sądami w charakterze oskarżyciela publicznego” – wskazano.

Z tego powodu prokuratorzy wyrażają stanowczy sprzeciw wobec – jak piszą – nieetycznych działań, stanowiących personalne, nieobiektywne ataki na prokuratorów sumiennie pełniących swoją służbę. Zwracają ponadto uwagę, że „ataki personalne są w znacznej mierze ukierunkowane na prokuratorów prowadzących skomplikowane i wielowątkowe postępowania karne”.

Prokuratorzy protestują przeciw personalnym atakom

Jak przekazano, publiczna krytyka prokuratorów osłabia ich pozycję w kontaktach z osobami stojącymi pod poważnymi zarzutami karnymi oraz reprezentującymi ich adwokatami. „Jest to pogwałcenie dobrze rozumianej zawodowej solidarności całego środowiska prokuratorskiego, skupionego w codziennej służbie na walce z przestępczością oraz stanowi złamanie roty ślubowania” – oceniono.

Pismo wystosowano w imieniu blisko tysiąca prokuratorów. "Nie jesteśmy na „pisowskich delegacjach”. Jesteśmy prokuratorami Rzeczypospolitej Polskiej na co dzień wykonującymi obowiązki służbowe w tym również w ramach delegacji. Znamy jednak problem wydrenowania kadrowego prokuratur rejonowych” – czytamy dalej.

Z tego powodu niezbędne jest – ich zdaniem – utworzenie nowych etatów orzeczniczych i pozaorzeczniczych zapewniających sprawne funkcjonowanie PK, jak również stworzenie mechanizmów ustawowych gwarantujących obligatoryjny awans stanowiskowy dla prokuratorów delegowanych.

Prokuratorzy chcą „okrągłego stołu”

„Aby zapobiec tym negatywnym procesom wzywamy do zwołania w porozumieniu z organizacjami przedstawicielskimi okrągłego stołu dla prokuratury, którego celem byłoby rozładowanie napięć i przystąpienie do rozmów nad reformą prokuratury w oparciu o szeroki konsensus całego środowiska prokuratorskiego” – wskazano w uchwale.

Zebranie prokuratorów apeluje do środowisk prawniczych, by zaniechać personalnych ataków na innych prawników. „Przywróćmy cywilizowaną dyskusję o państwie i prawie bez użycia „prawniczej mowy nienawiści”, skupmy się na służbie Polsce i jej obywatelom” – podsumowano.

Kaczyński pokładał nadzieje w Dudzie. „Prezydent nie ma takich planów”

„Niedyskrecje”: Nasza demokracja lepsza niż wasza. Kto zyska na awanturze ws. Kamińskiego i Wąsika?