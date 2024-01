Kaczyński sugeruje, że Sejm „nie istnieje”. „Mamy zupełny kryzys konstytucyjny”

W piątek, 26 stycznia, o godz. 9 rozpoczęło się kolejne posiedzenie Sejmu.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński został poproszony przez dziennikarzy o skomentowanie sporu wokół Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Obaj zapowiedzieli, że zamierzają wznowić wykonywanie obowiązków poselskich.

Kaczyński wskazał, że zgodnie z postanowieniami Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, które zostały wydane 4 i 5 stycznia, Kamiński i Wąsik są posłami i chroni ich immunitet.

Jednocześnie zwrócił uwagę, że obecna większość sejmowa – w tym marszałek Sejmu Szymon Hołownia – ignoruje te postanowienia i stoi na stanowisku, że mandaty wspomnianych posłów zostały wygaszone.

Kaczyński skomentował, że w związku z tym Sejm „w tej chwili nie istnieje”. Wynika to z faktu, że to właśnie wspomniana Izba orzeka o ważności wyborów parlamentarnych. Prezes PiS dodał, że obecnie w naszym kraju „mamy zupełny kryzys konstytucyjny”.

– Wybory nie zostały potwierdzone, czyli Sejmu nie ma, a pan Hołownia nie jest marszałkiem Sejmu. W moim przekonaniu Sejm, jeżeli nie uznaje Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego, to w tej chwili nie istnieje. (...) Nie mamy w gruncie rzeczy władzy, która przestrzega Konstytucji lub chce jej przestrzegać. To powinno być załatwione przez pana prezydenta, ale to są jego decyzje – powiedział Kaczyński.

Więcej szczegółów wkrótce.

