Konferencja Owsiaka przed 32. finałem WOŚP. „Na naszym koncie już jest wirtualnie 36 mln zł”

W najbliższą niedzielę, 28 stycznia, odbędzie się 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jego hasło brzmi: „Tu wszystko gra OK!”.

Owsiak: Na naszym koncie już ok. 36 mln zł

Celem tegorocznej zbiórki będą „płuca po pandemii”. Chodzi o zakup nowoczesnego sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych.

W piątek, 26 stycznia, prezes WOŚP Jerzy Owiak poinformował w trakcie konferencji prasowej, że główna scena tegorocznego finału będzie znajdować na błoniach stadionu „PGE Narodowy” w Warszawie. W zbiórce weźmie udział ok. 120 tys. wolontariuszy, którzy będą obecni na wszystkich kontynentach.

– Kiedy rozpoczęliśmy konferencję, na naszym koncie, a jeszcze nie zaczęliśmy grać oficjalnie, już jest wirtualnie, bo to są pieniądze deklarowane, 36 mln 474 tys. 399 zł. Zajrzałem do historii. Podobne pieniądze, czyli 32 mln zł, były wynikiem 16. finału. A więc to pokazuje, jak bardzo macie do nas zaufanie, jak bardzo wiecie o tym, co robimy, jak to jest bardzo przejrzyste – powiedział Owsiak.

Obecność TVP i służb mundurowych

Zaznaczył, że po raz pierwszy od ośmiu lat w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wezmą udział także wszystkie służby mundurowe oraz Telewizja Polska.

– Cieszymy się także, że (...) telewizja publiczna będzie razem z nami. (...) Telewizja publiczna, której za zgodą TVN przekazaliśmy sygnał otwarcia, potem „Światełko do nieba” i sygnał zamknięcia. Będą razem tutaj z nami w studio. (...) Także rzecz niezwykła, wspaniała i która powoduje, że mówimy o czymś normalnym, jako wielkim wzywaniu, takim jak no niemalże przystąpienie do Unii Europejskiej. Służby mundurowe wróciły do nas. Naprawdę to bardzo przeżywamy. (...) Osiem lat z różnych powodów – i nie będziemy się w to tutaj zagłębiali, szkoda czasu. Ważniejsze jest to, że jesteśmy ze sobą – dodał Owsiak.

