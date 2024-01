Komisja ds. wyborów kopertowych. Znamy nazwiska dwóch kolejnych świadków

W grudniu powołano sejmową komisję śledczą, której zadaniem jest zbadanie tzw. wyborów kopertowych pod kątem legalności, prawidłowości i celowości działań.

Kto został dotychczas przesłuchany?

Chodzi o niedoszłe wybory prezydenckie w maju 2020 r., które z uwagi na trwającą wówczas pandemię koronawirusa miały odbyć się wyłącznie w formie korespondencyjnej. Ich przygotowanie kosztowało ok. 70 mln zł. Ostatecznie wybory odbyły się kilka tygodni później w tradycyjnej formie.

Najbliższe posiedzenie komisji zostało zaplanowane na 5 lutego. Zostanie wówczas przesłuchany były szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk.

Dotychczas członkowie komisji przesłuchali sześciu świadków: epidemiologa Roberta Flisiaka, byłego wicepremiera Jarosława Gowina, byłego posła Porozumienia Michała Wypija, byłych wiceministrów aktywów państwowych Artura Sobonia i Tomasza Szczegielniaka oraz byłego ministra aktywów państwowych Jacka Sasina.

Witek i Hermeliński wezwani na świadków

W piątek, 26 stycznia, „Polskie Radio 24” poinformowało, że na świadków zostały wezwane dwie kolejne osoby: była marszałek Sejmu Elżbieta Witek i były przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński.

Przewodniczący komisji Dariusz Joński oświadczył, że termin przesłuchania Witek i Hermelińskiego został wyznaczony na 14 lutego.

– Marszałek Sejmu będzie pytana m.in. o ustawę dotyczącą wyborów korespondencyjnych. To wszystko dotyczy wyborów. Zawsze robiła to Państwowa Komisja Wyborcza, a rządzący wpadli na pomysł, żeby to robiła Poczta Polska, organ do tego nieprzewidziany. Włos się na głowie jeży, że ktoś mógł wpaść na taki pomysł, żeby pominąć tych, którzy zawsze organizują wybory – skomentował Joński.

Czytaj też:

Sasin ujawnił oświadczenie, którego nie pozwolono mu wygłosić. „Joński realizuje polecenia Tuska”Czytaj też:

Gorąco na komisji ds. wyborów kopertowych. Sasin: Pan się obawia tego, co chcę powiedzieć