Hołownia ma dosyć tematu Kamińskiego i Wąsika? „Mam do nich żal”

Ułaskawienie skazanych prawomocnym wyrokiem polityków PiS i jego konsekwencje dominują debatę publiczną w Polsce. Choć wiele mówiło się o tym czy i w jaki sposób Kamiński i Wąsik dostaną się do budynku parlamentu, do zapowiadanego siłowego wejścia nie doszło. Szymon Hołownia zwrócił w piątek uwagę, że przez duże zainteresowanie sprawą, parlamentarzyści nie zajmują się tym, czym powinni – sprawami zwykłych ludzi.

Marszałek Sejmu napisał, na czym jego zdaniem polega największy problem z panami Kamińskim i Wąsikiem. Jak tłumaczy, to wcale nie kwestia czy są posłami, ale to, że „tą sejmową tragikomedią ze swoim udziałem skutecznie zasłaniają zwykłych ludzi, którzy chcą, żeby Sejm rozwiązywał ich pilne problemy i ważne sprawy”. Jak wyjaśnia, chodzi o osoby z niepełnosprawnościami, nauczycieli, samorządowców i przedsiębiorców.

Hołownia o zwykłych ludziach. Wskazał, na czym polega problem z Kamińskim i Wąsikiem

Hołownia po raz kolejny podkreślił, że ułaskawieni nie są posłami. "Prezydent dał byłym posłom szansę – świetnie, niech za chwilę kandydują w następnych wyborach i niech nas przestaną (wraz z PiS-em) przekonywać, że polski Sejm jest o nich. Bo nie jest" – oświadczył marszałek izby niżej polskiego parlamentu.

Wcześniej, w rozmowie z dziennikarzami zwracał uwagę, że Sejm zajmuje się dwoma posłami, o co ma do nich żal, bo oni na to pozwalają, żeby zasłaniać sobą tych wszystkich ludzi. – Tak nie powinno po prostu być – podkreślił. Z jego zapowiedzi wynika, że na kolejnym posiedzeniu Sejmu, posłowie zajmą się projektami obywatelskimi.

– Drugiego dnia obrad będzie projekt o rencie wdowiej i emeryturach stażowych zgłoszony przez środowisko Solidarności, a następnego dnia cztery projekty obywatelskie – zapowiedział Szymon Hołownia.

Czytaj też:

Suski próbował zagłuszyć wystąpienie Gasiuk-Pihowicz. „Oddaj kasę!”Czytaj też:

Mariusz Błaszczak obraził Szymona Hołownię? „Ty złodzieju i błaźnie, chętnie się spotkamy”