PiS gra na przyspieszone wybory? „Kaczyński nie wie, co robić”

Jarosław Kaczyński ocenił, że potrzebne są przedterminowe wybory. – Wyjściem jest okres przejściowy, oczywiście z nowym rządem i następnie wybory – doprecyzował prezes Prawa i Sprawiedliwości. Słowa te wywołały lawinę komentarzy. Odniósł się do nich wicemarszałek Sejmu na antenie Polsat News.

– Dzisiaj nie ma potrzeby (przeprowadzenia – red.) przedterminowych wyborów, bo wybory były trzy miesiące temu – mówił Włodzimierz Czarzasty. – Chyba, że ktoś się nazywa Jarosław Kaczyński i nie wie, co zrobić z własną formacją polityczną – dodał wicemarszałek wskazując, że prezes PiS wymyśla niestworzone rzeczy. – Panie prezesie, z wielkim szacunkiem, nie jest już tak, że jak pan coś powie, to się spełni – podkreślił poseł Lewicy.

Czarzasty do Kaczyńskiego: Już tak nie jest, że jak pan coś wymyśli, to się spełni

Dzień później lider Zjednoczonej Prawicy mówił z kolei, że Sejm „w tej chwili nie istnieje”. Chodzi o nieuznawanie przez rząd orzeczeń Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, która rozstrzyga o ważności wyborów parlamentarnych. Czarzasty zapewnił, że Sejm nie zostanie rozwiązany, bo nie ma ku temu powodów.

– Sejm nie zostanie rozwiązany, bo nie ma ku temu powodów. PiS i Jarosław Kaczyński tak się zachowuje jakby polski Sejm nie istniał, ale polski Sejm istnieje, jest prowadzony bardzo dobrze przez marszałka Szymona Hołownię, realizuje wszystkie plany. Ostatnia rzecz najważniejsza dla nas to było przyjęcie budżetu – podkreślił Czarzasty.

Do sprawy odniosła się też marszałek Senatu w TVN24. Jej zdaniem, zbyt dużo czasu poświęcamy na to, żeby tłumaczyć, co prezes Kaczyński miał na myśli. – Prezes Kaczyński nie może pogodzić się z tym, że jego formacja straciła władzę – powiedziała Małgorzata Kidawa-Błońska.

