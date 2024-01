Książka dziennikarzy „Wprost” i kolacja. Wylicytowano je na aukcji WOŚP za 16 tys. zł

W niedzielę, 28 stycznia, odbył się 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Sprawa Golemy opisana przez dziennikarzy „Wprost”

Wśród wylicytowanych aukcji znalazła się wydana niedawno książka „Polowanie. Jak się w Polsce niszczy biznes”, której autorami są dziennikarze „Wprost” Helena Kowalik i Szymon Krawiec. Została ona sprzedana w pakiecie z kolacją z Pawłem Golemą za kwotę 16 tys. zł.

Golema to przedsiębiorca z branży gastronomicznej ze Szczecina, któremu został poświęcony jeden z rozdziałów książki. W kwietniu 2023 r. został on prawomocnie uniewinniony od zarzutów korumpowania urzędników skarbówki. Ponadto, sąd przyznał przedsiębiorcy odszkodowanie i zadośćuczynienie.

– W mowie obrońcy padło określenie, że było to śledztwo trałowe. Nie da się ukryć, że Sąd Okręgowy też to widzi, ponieważ widać było, że śledztwo było prowadzone na prostej zasadzie: najpierw prokurator ustalił, iż Paweł Golema jest przestępcą, a potem zaczął się zastanawiać, jakie to przestępstwo popełnił i zaczął tego przestępstwa szukać – powiedział w ustnym uzasadnieniu wyroku sędzia Maciej Strączyński, który przewodniczył składowi sędziowskiemu rozstrzygającemu sprawę przedsiębiorcy w II instancji.

Komunikat o odwołaniu prokuratora Maludego

Postępowanie przeciwko Golemie prowadził szczeciński prokurator Artur Maludy. W sobotę, 27 stycznia, minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar poinformował o odwołaniu Maludego z delegacji do Prokuratury Regionalnej w Szczecinie i funkcji Prokuratora Regionalnego w Szczecinie.

Komunikat Bodnara o odwołaniu z delegacji oraz z funkcji dotyczył także dziewięciu kolejnych prokuratorów.

„Prokurator Generalny Adam Bodnar, w ścisłej współpracy z p.o. Prokuratorem Krajowym Jackiem Bilewiczem, realizują konsekwentnie program zmian w Prokuraturze, mający na celu przywrócenia tej służby obywatelom” – czytamy komunikacie opublikowanym przez ministerstwo sprawiedliwości.

Kto odwołuje szefów prokuratur?

Wspomniana decyzja o odwołaniu dziesięciu prokuratorów wywołała ogromne kontrowersje. Wynika to z faktu, że ustawa Prawo o prokuraturze nie przewiduje funkcji „pełniący obowiązki prokuratora krajowego”, którą Bodnar wyznaczył Bilewiczowi.

Zgodnie ze wspomnianą ustawą, powoływanie i odwoływanie szefów prokuratur wszystkich szczebli leży wyłącznie w kompetencjach prokuratora krajowego.

16 stycznia Trybunał Konstytucyjny wydał postanowienie zabezpieczające, które nakazuje Bodnarowi i innym organom władzy publicznej powstrzymanie się od jakichkolwiek działań, które uniemożliwiają Dariuszowi Barskiemu pełnienie funkcji prokuratora krajowego. Innymi słowy, Barski pozostaje prokuratorem krajowym.

PK: Działania Bodnara są bezprawne

W poniedziałek, 27 stycznia, kierownictwo Prokuratury Krajowej wydało oświadczenie w sprawie komunikatu o odwołaniu dziesięciu prokuratorów.

W oświadczeniu podkreślono, że zgodnie z ustawą Prawo o prokuraturze Barski mógłby zostać odwołany z funkcji prokuratora krajowego wyłącznie za zgodą prezydenta RP.

„Powoływanie i odwoływanie prokuratorów regionalnych, okręgowych i rejonowych, a także delegowanie prokuratora powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury do innej jednostki prokuratury i odwołanie z delegacji stanowią ustawowe kompetencje Prokuratora Krajowego. (...) Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prokuratorem Krajowym jest Dariusz Barski. Podejmowane przez Prokuratora Generalnego Adama Bodnara działania mające na celu usunięcie z urzędu (...) Prokuratora Krajowego są bezprawne. Stanowią oczywiste obejście obowiązujących przepisów” – czytamy w oświadczeniu Prokuratury Krajowej.

