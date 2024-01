Paweł Kowal 111. ministrem? Tak tłumaczył się z ich liczby w rządzie

Gościem w „Rozmowie Piaseckiego” w TVN24 we wtorek rano był Paweł Kowal, szef sejmowej spraw zagranicznych z KO, który zostanie pełnomocnikiem rządu ds. odbudowy Ukrainy.

– Ogłoszony, ale nie powołany – zaczął prowadzący. – Jeśli ogłoszony, to już prawie powołany – odparł Kowal.

– Bo nie wiadomo, czy ma pan być ministrem czy tylko pełnomocnikiem bez statusu ministra? – pytał Konrad Piasecki. Kowal tłumaczył, że nie ma tu najmniejszego problemu.

– Zastanawiam się, czy problemem nie jest to, że jeśli pan zostanie ministrem, to 111.– mówił prowadzący. Zwrócił uwagę, że 70. konkret KO mówił o ograniczeniu liczby ministrów. „Zlikwidujemy 42 stanowiska rządowych pełnomocników, zmniejszymy liczbę ministrów i wiceministrów” – brzmiał ten postulat.

– Mam wrażenie, że jak ich jest 110, to nie przekonacie Polaków, że jest ich mniej. Nie twierdzę, że to najważniejsza sprawa, jaka jest. Ale mówiliście, „to skandal!”– dodał prowadzący.

– Mówiąc poważnie. Rząd jest koalicyjny, siłą rzeczy powołań jest dużo (…) Ale to łączy się z reformą administracji na niższym szczeblu. Kiedy przychodzą nowi ministrowie, jest z nimi związanych trochę nowych urzędników. Jest okres przejściowy w administracji. Znam trochę ministrów z poprzedniego rządu. Ten rząd jest u władzy ledwie ponad miesiąc, nie ma co dokonywać ostatecznych ocen po czterech tygodniach– tłumaczył Kowal. Prowadzący powiedział, że zaprosi go po 100 dniach i ich policzą.

Ilu ministrów w rządzie Donalda Tuska?

Sprawie liczby ministrów w nowym rządzie Donalda Tuska przyjrzał się „Super Express”.

„Kiedy Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Nowa Lewica były w opozycji, krytykowały rząd Prawo i Sprawiedliwość za zbyt dużą liczbę osób w kierownictwach resortów. Po utworzeniu koalicyjnego rządu przez Donalda Tuska, zaczął on szybko puchnąć – aktualnie to 110 osób” – można było przeczytać. „SE” zapytał o to jednego z polityków koalicji.

– Ministrami zostało wielu debiutantów bez rządowego doświadczenia. To liderzy licznych obozów i frakcji. Aby resorty działały sprawnie, musieli otoczyć się zastępcami z doświadczeniem – powiedział nieoficjalnie jeden z nich.

