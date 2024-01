Ruszył „Zespół Pracy dla Polski”. Morawiecki: Nie może rezygnować

Niedługo po rozstrzygnięciu wyborów parlamentarnych Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało powstanie „Zespołu Pracy dla Polski”.

Czym zajmuje się „Zespół Pracy dla Polski”?

Na jego czele miał stanąć były premier Mateusz Morawiecki. PiS chce w ten sposób udowodnić, że będzie stanowić merytoryczną opozycję i nie zamierza skupiać się wyłącznie na krytyce nowego rządu.

Zastrzeżono, że nie będzie to tzw. gabinet cieni. Oprócz polityków – nie tylko z PiS – w skład „Zespołu Pracy dla Polski” mają wchodzić eksperci z różnych dziedzin.

Ich zadaniem ma być analizowanie najistotniejszych kwestii dla naszego kraju i w konsekwencji tworzenie projektów ustaw, które będą na bieżąco zgłaszane do Sejmu. „W tym formacie będzie powstawać wizja polskiego rozwoju na nowe czasy” – skwitował na X (dawniej Twitter) Morawiecki.

Spotkanie poświęcone CPK

We wtorek, 30 stycznia, odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu. Zostało ono poświęcone projektowi Centralnego Portu Komunikacyjnego, który ma powstać pomiędzy Warszawą a Łodzią.

Uczestnicy spotkania podkreślili, że CPK to inwestycja o charakterze strategicznym, która powinna zostać zrealizowana ponad politycznymi podziałami.

„Analizowaliśmy różnorodne profity, jakie CPK może przynieść naszemu państwu. Przede wszystkim są to korzyści finansowe, powiązane z ogromną pulą pieniędzy dostarczanych przez pasażerów tego wielkiego węzła komunikacyjnego. W dalszej kolejności są to zyski gospodarcze daleko wykraczające poza podstawową kwestię przychodów. To szansa na rozwój sieci transportowej, okazja dla wzrostu handlu, a także rezonowanie CPK na wiele innych branż i biznesów” – zrelacjonował w mediach społecznościowych Morawiecki.

Morawiecki: Nie może rezygnować z CPK

Zaznaczył, że jeśli CPK powstanie w pierwotnie założonym kształcie, stałby się on logistycznym hubem dla całej Europy Środkowo-Wschodniej. W praktyce przełożyłoby się to m.in. na znaczny wzrost zagranicznych inwestycji w naszym kraju.

„A inwestycje zagranicznego, zachodniego kapitału, to jednocześnie umacnianie bezpiecznej pozycji Polski na mapie Europy. Zysk, rozwój, pozycja Polski, bezpieczeństwo – to kluczowe wartości. (...) Nie może rezygnować z CPK” – uzupełnił były szef rządu.

Czytaj też:

Odwołano radę nadzorczą CPK. Maciej Lasek o planowanym audycieCzytaj też:

Posłanka Razem ramię w ramię z PiS? Dołącza do zespołu Marcina Horały