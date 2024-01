Szydło wystawiła gorzką recenzję Tuskowi. „Robi wszystko, żeby było ciągle zamieszanie i chaos”

Z nieoficjalnych informacji wynika, że Andrzej Duda ma poważnie rozważać odesłanie budżetu państwa do Trybunału Konstytucyjnego. Do tych spekulacji odniósł się na konferencji prasowej Donald Tusk. Premier stoi na stanowisku, że prezydent raczej nie zdecyduje się na taki krok, a gdyby jednak tak się stało, byłby on „irracjonalny”. – Nie wygląda mi na człowieka, który chciałby, tak na żywca, dokuczyć tym, którzy czekają na podwyżki. Pomijam, że nie ma podstawy, żadnego powodu, dla którego miałby skierować budżet do Trybunału Konstytucyjnego – podkreślił Donald Tusk.

– Gdyby w jakiś sposób prezydent Andrzej Duda i instytucje, których wiarygodność i ważność są bardzo wątpliwe, z jakąś nadzwyczajną kreatywnością znajdą sposób, aby blokować funkcjonowanie państwa; jeśli prezydent Duda chciałby uniemożliwić wypłatę ludziom pieniędzy, to wtedy być może zdecyduję się na rozpisanie nowych wyborów, skrócenie kadencji parlamentu. Ta władza ma ludziom pomóc – kontynuował szef polskiego rządu.

Szydło wystawiła gorzką recenzję Tuskowi. „Próba politycznej zaczepki”

Do sprawy odniosła się Beata Szydło. Europosłanka uważa, że wypowiedź Donalda Tuska należy odbierać jako „próbę politycznej zaczepki”. – Tusk i koalicja rządząca są dzisiaj odpowiedzialni za to, co dzieje się w parlamencie; za to, co dzieje się w różnych instytucjach. Oczywiście to, co budzi w tej chwili ogromne zaniepokojenie i też emocje, czyli przede wszystkim to, że próbuje się posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika pozbawić możliwości udziału w pracach Sejmu, to jest skandal – oceniła była premier.

W dalszej części programu Beata Szydło krytycznie oceniła polityczną strategię, jaką w jej ocenie ma się kierować lider PO. – Moim zdaniem Donald Tusk robi wszystko, żeby było ciągle zamieszanie i chaos. Dlatego, że nie realizując swoich obietnic wyborczych – tego wszystkiego, co deklarował w czasie expose, bo przecież dzisiaj gdybyśmy spojrzeli na efekty tych prac, to niewiele tam jest – próbuje mącić i budzić chaos, bo wtedy może niszczyć instytucje państwa. To, co rozpoczęli od początku tej kadencji – stwierdziła Beata Szydło.

Czytaj też:

Odbędą się przedterminowe wybory? Bosak wskazał realny scenariuszCzytaj też:

Polacy ocenili działania Andrzeja Dudy. Ten sondaż daje do myślenia