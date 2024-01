Nowe informacje ws. stanu zdrowia Ziobry. Wójcik przekazał apel

Były minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro od dwóch miesięcy nie pojawił się w Sejmie. Po raz ostatni był tam obecny 29 listopada.

Ziobro cierpi na złośliwy nowotwór

Okazało się, że to skutek bardzo poważnych problemów zdrowotnych. U lidera Suwerennej Polski zdiagnozowano złośliwy nowotwór przełyku. Niestety, choroba znajduje się w zaawansowanym stadium.

– Szef konsultował tę sytuację w kilku ośrodkach onkologicznych. Zdecydował się na natychmiastową radykalną terapię, jako jedyną drogę ratującą w tej sytuacji życie – poinformował przed Bożym Narodzeniem poseł Patryk Jaki.

Wójcik przekazał apel: Nie bagatelizować objawów

W środę, 31 stycznia, nowe informacje o stanie zdrowia Ziobry przekazał były wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. W rozmowie z „Super Expressem” wyjawił, że Ziobro przyjmuje obecnie chemioterapię.

– Wiem, że psychicznie czuje się bardzo dobrze. Zbigniew Ziobro prosił mnie, żeby przekazać wszystkim, którzy obserwują u siebie symptomy mogące wskazywać na chorobę nowotworową, żeby nie bagatelizowali objawów, czasami nawet tych, na które nie zwracają uwagi. Bo tak było w jego przypadku – powiedział Wójcik.

Ziobro miał chrypę. „To był właśnie objaw choroby”

Podkreślił, że Ziobro od lat zmagał się z chrypą, jednak mylnie zakładał, że to objaw alergii. Wójcik przypomniał, że wykrycie nowotworu na wczesnym etapie jest kluczowe dla skutecznego leczenia.

– Ja to pamiętam. Zbyszek chodził do różnych lekarzy. I potem dopiero wyszło, co mu dolega. Bo wiadomo, że pracując w ministerstwie przez lata, zwyczajnie odkłada się te wszystkie rzeczy. Zawsze było coś ważniejszego. (...) Choroba została wykryta w fazie zaawansowanej. I wyszło dopiero, że ta cała chrypa, o którą pan minister był bezczelnie atakowany przez oponentów, to był właśnie ten objaw choroby nowotworowej. (...) Modlimy się o zdrowie Zbyszka – dodał poseł Suwerennej Polski.

