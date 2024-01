Wniosek o uchylenie immunitetu prezesowi NIK. „To próba dyskredytowania mojej osoby”

20 stycznia na biurko ministra sprawiedliwości Adama Bodnara trafił wniosek o uchylenie immunitetu prezesowi Najwyższej Izby Kontroli Marianowi Banasiowi.

Prezes NIK: Nie obawiam się utraty immunitetu

Prokuratura chce mu postawić 15 zarzutów, w tym dwa nowe, dotyczące m.in. zaniżania podatku przy najmie mieszkań i kamienicy oraz przekroczenia uprawnień. To już kolejny wniosek o uchylenie immunitetu Banasiowi.

Poprzedni został złożony w trakcie poprzedniej kadencji Sejmu, jednak Prawo i Sprawiedliwość nie zdecydowało się wówczas poddać go pod głosowanie w Sejmie. W środę, 31 stycznia, Banaś odniósł się do nowego wniosku w programie „Gość Wydarzeń” na antenie Polsatu. Podkreślił, że nie obawia się utraty immunitetu.

– Ja się nie obawiam. Uważam, że to jest kompetencja ministra sprawiedliwości. (...) Wszystkie te działania, które prokuratura podległa bezpośrednio ministrowi Ziobro dokonuje, to są to prostu działania wynikające ze strachu przed tym, co ta prokuratura robiła przez ostatnie lata wraz niektórymi funkcjonariuszami CBA (...). Jest to próba dyskredytowania (...) mojej osoby, mojego syna i całej instytucji, aby podważyć (...) wiarygodność ustaleń Najwyższej Izby Kontroli. To jest manipulacja i nieprawda – skomentował Banaś.

Banaś: Jestem spokojny o wyrok sądu

Przyznał jednak, że nie zapoznał się z treścią wniosku skierowanego przez prokuraturę do Bodnara. Podkreślił, że „nie ma takiej potrzeby”, aby przeprowadzać w Sejmie głosowanie w sprawie uchylenia mu immunitetu.

– Nie ma żadnych podstaw, żeby mi stawiać jakiekolwiek zarzuty. I ja spokojnie czekam na zakończenie mojej kadencji. Wtedy spokojnie mogę, jako już zwolniony z mojej funkcji, wytłumaczyć się z tych zarzutów. I uważam, że (...) obronię się (...). Jestem spokojny o wyrok sądu w mojej sprawie, bo nie mam sobie absolutnie nic do zarzucenia. Intencja była jedna, aby pozbawić prezesa, czyli Banasia, prezesury Najwyższej Izby Kontroli i przejąć te Izbę i podporządkować monopolowi władzy Nowogrodzkiej – kontynuował Banaś.

