Macierewicz ma przeprosić trzech polityków, w tym Tuska. Chodzi o wpis dotyczący katastrofy smoleńskiej

Sprawa ma swój początek 26 maja 2020 r. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Antoni Macierewicz opublikował wówczas na X (dawniej Twitter) wpis dotyczący katastrofy smoleńskiej.

Za co został pozwany Macierewicz?

Wymienił w nim nazwiska konkretnych polityków Koalicji Obywatelskiej, którym zarzucił „ukrywanie sprawców” katastrofy.

„10 lat, 122 miesiące, 528 tygodni, 3699 dni: T. Siemoniak, D. Tusk, R. Sikorski i inni ukrywają przestępców, sprawców Tragedii Smoleńskiej. T. Arabski skazany, czas na resztę” — czytamy we wpisie Macierewicza.

Wymieni przez niego politycy wystąpili na drogę sądową i zażądali przeprosin. Reprezentuje ich adwokat Roman Giertych. Warto dodać, że po ostatnich wyborach sprawuje on także mandat poselski z ramienia KO.

Macierewicz przegrał w I instancji

W piątkowy poranek, 2 lutego, Giertych poinformował na X, że Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok, który nakazuje Macierewiczowi przeproszenie Tuska, Sikorskiego i Siemoniaka.

To orzeczenie wydane w I instancji, czyli nie jest prawomocne. W praktyce oznacza to, że stronom postępowania przysługuje wniesienie apelacji do sądu II instancji.

„Ja, Antoni Macierewicz, przepraszam panów Donalda Tuska, Radosława Sikorskiego, Tomasza Siemoniaka za naruszenie ich dóbr osobistych w ten sposób, że w moim wpisie na portalu Twitter z dnia 26.05.2020 r. zarzuciłem niezgodnie z prawdą i bezpodstawnie, że ukrywają przestępców, sprawców katastrofy smoleńskiej. Oświadczenie publikuję na skutek przegranego procesu sądowego” – brzmi ustalona w wyroku treść przeprosin.

W rozmowie z „Wprost” sędzia Sylwia Urbańska, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Warszawie doprecyzowała, że przeprosiny mają zostać opublikowane „na profilu pozwanego na X w formie wpisu, który będzie utrzymywany stale na tym profilu”.

Czytaj też:

Macierewicz upomniany przez Czarzastego. „Jak pan nie zejdzie z mównicy, wykluczę pana z obrad”Czytaj też:

Sikorski wycofał list dotyczący działań Rosji. „Jedna ze stron przestała istnieć”