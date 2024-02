Oryginalne określenie strategii Dudy. Komorowski: Na obie nóżki

Bronisław Komorowski został zapytany, w jaki sposób ocenia Andrzeja Dudę i jak odbiera napięcia na linii prezydent – rząd Donalda Tuska. – Takie są skutki różnego rodzaju politycznych grzechów pierworodnych. Grzechem prezydenta Dudy było niewątpliwie nadmierne uwikłanie w politykę partyjną, czyli wspieranie wyłącznie własnego obozu politycznego – powiedział Bronisław Komorowski na antenie TOK FM.

Komorowski o strategii prezydenta Dudy. „Brakuje konsekwencji”

W dalszej części programu były prezydent wspomniał o „fundamencie demokracji, którym jest Trybunał Konstytucyjny”. – Trybunał został właśnie upartyjniony na rzecz PiS-u. Została złamana jego niezależność i skutki tego do dzisiaj odczuwa cała Polska. Odczuwa także prezydent, bo ta sprawa do niego ciągle wraca – stwierdził Bronisław Komorowski. – Obecnie główną osią sporu prezydenta z rządem, z większością parlamentarną jest właśnie stosunek do praworządności w Polsce – dodał.

Były prezydent wskazał też, jaką strategią polityczną kieruje się Andrzej Duda. – Stara się (prezydent – red.) na obie nóżki działać, tzn.: „podpisałem ustawę budżetową, a jednocześnie ją w trybie następczym kieruję do Trybunału Konstytucyjnego” – stwierdził Bronisław Komorowski.

– Podkreśla w tej chwili to, że nie chce blokować Trybunału, chce, żeby koalicja rządząca miała możliwość wywiązania się ze zobowiązań przedwyborczych czy wyborczych, tyle że żąda jednocześnie, żeby najpierw wykonała zobowiązania wyborcze wynikające z programu Prawa i Sprawiedliwości. To cały prezydent Duda. Tak powiem: na obie nóżki – kontynuował. – Widzę jego (Andrzeja Dudy – red.) bardzo trudną sytuację i szamotanie się w rzeczywistości. Brakuje konsekwencji w działaniu prezydenta – podsumował Bronisław Komorowski.

Czytaj też:

Maciej Wąsik pojawi się w Sejmie? Padła jasna deklaracjaCzytaj też:

Macierewicz ma przeprosić trzech polityków, w tym Tuska. Chodzi o wpis dotyczący katastrofy smoleńskiej