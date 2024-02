Prezydent: Wątpię, żeby Trump był krainą łagodności dla Putina

Andrzej Duda w wywiadzie dla „Kanału Zero” mówił o tym, co może czekać Europę w kontekście trwającej wojny w Ukrainie. Robert Mazurek i Krzysztof Stanowski pytali głowę państwa o wypowiedź byłego doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego USA Johna R. Boltona, który twierdzi, że w przypadku wygranej Donalda Trumpa w nadchodzących wyborach, Ameryka może mieć prezydenta, który „będzie życzliwszy wobec Moskwy niż wobec Kijowa”.

– Poznałem pana prezydenta Donalda Trumpa, to jest specyficzny, bardzo twardy człowiek, powiedziałbym twardy zawodnik, bardzo doświadczony w twardym biznesie – mówił prezydent, podając w wątpliwość twierdzenie, by Donald Trump „był krainą łagodności dla Władimira Putina i jego imperialnych dążeń”. Dziennikarze chcieli wiedzieć, czy zdaniem Andrzeja Dudy nie powinniśmy obawiać się, że Stany Zjednoczone „nas poświęcą”, gdy „będzie im się to bardziej kalkulowało” .

Czy USA „poświęcą” Polskę? Duda mówi o potencjale Rosji

– Musimy pracować nad tym, żeby prezydent Donald Trump był przekonany że obecność amerykańska i nasza obecność po stronie amerykańskiej, a także amerykańskie wpływy w tej części Europy, są ważne – odparł Andrzej Duda. Zwrócił w tym kontekście uwagę na kwestie gospodarcze.

– Jesteśmy dużym krajem, z którym warto mieć relacje handlowe i warto mieć tutaj firmy. W tym regionie jest 120 milionów potencjalnych konsumentów którzy, mogą kupować amerykańskie towary, którzy mogą używać amerykańskiego gazu i nie warto nas oddawać pod wpływy Rosji i żebyśmy to wszystko mieli z Rosji – wymieniał Duda.

Prezydent przyznał, że dla niego najważniejsze jest bezpieczeństwo Rzeczpospolitej. – I to nie jest truizm. (...) Tylko Lech Kaczyński przewidział ten czarny scenariusz, że Rosja zaatakuje – podkreśliła głowa państwa. Ocenił też, że rosyjski potencjał jest w dużym stopniu wyczerpany. – Jeżeli Rosja zachowa terytoria Ukrainy to w istocie będzie to zwycięstwo Rosji i wówczas prawdopodobieństwo kolejnego ataku ze strony Rosji jest bardzo wysokie – wskazał.

