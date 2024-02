Ostra wymiana zdań między Szydło a Nowacką. „Obrzydliwe przeciwstawianie młodych i emerytów”

W poniedziałek, 5 lutego, minister edukacji i poseł Koalicji Obywatelskiej Barbara Nowacka wizytowała liceum ogólnokształcące im. Małachowskiego w Płocku.

Nowacka: To ich Polska będzie, a nie emerytów sfrustrowanych

W trakcie konferencji prasowej Nowacka odniosła się m.in. do swojej kontrowersyjnej decyzji o zniesieniu od kwietnia prac domowych w klasach I-III szkoły podstawowej. Przy okazji uderzyła w swoich politycznych oponentów z Prawa i Sprawiedliwości oraz w emerytów.

– Gdzieś pobrzękuje w tych wypowiedziach polityków PiS-u taka kpina, że rozmawiamy z młodzieżą. Tak, z młodymi ludźmi trzeba rozmawiać, bo to oni będą zmieniali Polskę. Bo to ich Polska będzie, a nie Polska emerytów, sfrustrowanych przegranymi wyborami. Trzeba skończyć z „ocenozą” w szkole. Trzeba też skończyć z „ocenozą” w społeczeństwie, tak, żebyśmy się zaczęli szanować – powiedziała Nowacka.

Szydło: Obrzydliwe przeciwstawianie młodych i emerytów

Na tę wypowiedź zareagowała była premier, a obecnie europoseł PiS Beata Szydło. Stwierdziła, że emeryci „mieli się przez ostatnie lata dobrze”. Przypomnijmy, że PiS wprowadził 13. i 14 emeryturę oraz darmowe leki dla osób, które ukończyły 65 lat.

„Pytanie, co zgotuje im pani Nowacka i reszta ekipy Tuska. Może pani Nowacka wie, że emeryci będą mieli powody do frustracji? Jeśli tak, to niech się z nami podzieli wiedzą, co jest planowane. Wyjątkowo obrzydliwe w wypowiedzi pani Nowackiej jest przeciwstawianie ludzi młodych i emerytów. Polska jest nas wszystkich, niezależnie od wieku, miejsca zamieszkania czy wykształcenia” – napisała na X (dawniej Twitter) była premier.

Dodała, że minister edukacji „bredzi” zarzucając politykom PiS kpienie z rozmów z młodzieżą. „Niech Nowacka pokaże te »kpiny«. Kpiny są, owszem, ale z idiotycznych i szkodliwych pomysłów tej ekipy na edukację” – czytamy w dalszej części wpisu Szydło.

Nowacka zapowiada dalsze „rozliczenia”

W odpowiedzi Nowacka przekonywała, że nie chodziło jej o wszystkich emerytów. Zapowiedziała także „rozliczenie” okresu rządów ugrupowania byłej premier.

„Pani Szydło manipuluje jak przy seicento [chodzi o wypadek z udziałem rządowej limuzyny w marcu 2018 r., która przewoziła ówczesną premier – red.]. Przegrani w wyborach sfrustrowani polityczni emeryci to jednak osobna kategoria. Kategoria tryskającego żółcią Kaczyńskiego. Pyta Pani co szykujemy? Rozliczenia za łupienie i demolowanie Polski” – napisała Nowacka.

Szydło o polityce rządu Tuska

Szydło nie pozostała dłużna i wezwała minister edukacji do „wzięcia odpowiedzialności za swoje słowa”. Skrytykowała także politykę obecnego rządu, która – zdaniem Szydło – ma przynieść „biedę i kryzys”.

„Wszyscy zrozumieli jednoznacznie. Niech Pani przeprosi, zamiast nerwowo zarzucać mi »manipulacje«. A szykujecie podwyżki cen prądu, obniżenie waloryzacji emerytur, likwidację nowych inwestycji. (...) Zresztą, Pani przecież nic nie planuje, tylko wykonuje polecenia Tuska” – odpowiedziała Szydło.

Czytaj też:

Szydło bije w pomysł rządu. „Ta wypowiedź jest kuriozalna, ale nie dziwi”Czytaj też:

Zakaz prac domowych. Nowacka: Przecież my ich nie zabraniamy...