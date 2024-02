Ziobro walczy o życie. Partyjny kolega mówi o „mrocznych statystykach”

Zbigniew Ziobro jest poważnie chory i od ponad dwóch miesięcy nie pojawia się w Sejmie. Z ustaleń „Newsweeka” wynika jednak, że w nowotwór lidera Suwerennej Polski „nie wierzy wielu wpływowych ludzi w PiS”. Przyczyną tego mają być starania polityka o miejsce na liście wyborczej do Parlamentu Europejskiego.

O byłym ministrze sprawiedliwości mówi się także w kontekście planów postawienia go przed komisją śledczą. Marcin Kierwiński podkreśla, że „choroba nie zwalnia z odpowiedzialności”. Słowa polityka Platformy Obywatelskiej spotkały się ze stanowczą krytyką Michała Wójcika.

W jakim stanie jest Zbigniew Ziobro? Nowe informacje

Nowe informacje o stanie zdrowia Ziobry przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych jego partyjny kolega Marcin Warchoł. Polityk powołał się na statystyki dotyczące zaawansowanego raka przełyku, który rozpoznano u szefa Suwerennej Polski. Jak pisze, dają one złe rokowania.

Warchoł zacytował literaturę medyczną, która podaje, że w Polsce przed upływem 5 lat umiera ok. 90 proc. chorych. „Ale to mroczna statystyka. Tak, Zbigniew Ziobro walczy dziś o życie. Toczy tę bitwę z determinacją, po to by wygrać. I by jak najszybciej – jak tylko to możliwe – wrócić do swoich obowiązków” – zapewnił polityk.

Warchoł: Ziobro nic nie udaje, nic nie ukrywa, jest w Polsce

W jego ocenie warunkiem pokonania choroby jest odpowiednie leczenie. Z tego powodu Ziobrę poddano „agresywnej i radykalnej” terapii. „Nic nie udaje, nie ukrywa się, ani nie uciekł za granicę – to totalne bzdury. Przebywa w Polsce i jest pod opieką polskich lekarzy” – zapewnił Warchoł

Odniósł się w tym kontekście do wspomnianych doniesień gazety. Tłumaczył, że lider SP „nie może dziś stawić czoła kampanii nienawiści, którą przeciwko niemu rozpętują pracownicy polskojęzycznego „Newsweeka”, Renata Grochal i Andrzej Stankiewicz”.

Polityk Suwerennej Polski uderza w dziennikarzy „Newsweeka”: Hieny

Warchoł twierdzi, że dziennikarze ci „wielokrotnie pisali na jego temat kłamstwa i insynuacje, zarabiając na tym”. Dziś – jak pisze – wiedząc, że jest ciężko chory i nie jest w stanie się bronić, robią to samo. „Dlatego ja wam to powiem: jesteście hienami dziennikarskimi, które żerują na ludzkim nieszczęściu” – wskazał.

„Zapewniam wszystkich, że Zbigniew Ziobro udostępni całą dokumentację medyczną swojej choroby biegłym powołanym, czy to w związku z pracami komisji śledczej, czy w jakimkolwiek innym prawnym trybie. Są tam niezależne diagnozy z kilku renomowanych ośrodków medycznych” – kontynuuje poseł Suwerennej Polski.

Warchoł zapewnił, że najszybciej, jak tylko zdrowie mu pozwoli, stawi się przed komisjami. Wyjaśnił, ze Ziobro chce się tam pojawić, by „cała Polska usłyszała od niego prawdę o niegodziwościach przedstawicieli dzisiejszej władzy” .

Czytaj też:

Żona Ziobry ma nową pracę. Tym będzie zajmować się w Parlamencie EuropejskimCzytaj też:

Bodnar cofnął wniosek Ziobry. Dotyczy „osób ubiegających się o korektę płci”