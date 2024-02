Posiedzenie „Zespołu Pracy dla Polski”. Morawiecki zapowiedział dwa projekty ustaw

We wtorek, 6 lutego, odbyło się kolejne posiedzenie „Zespołu Pracy dla Polski”, któremu przewodniczy były premier Mateusz Morawiecki.

Jakie jest zadanie „Zespołu Pracy dla Polski”?

To zapowiedziana tuż po wyborach inicjatywa Prawa i Sprawiedliwości, która wbrew pozorom nie jest tzw. gabinetem cieni. Oprócz polityków w skład „Zespołu Pracy dla Polski” wchodzą niezależni eksperci z różnych dziedzin.

Zadaniem zespołu jest analizowanie najistotniejszych kwestii dla naszego kraju i w konsekwencji tworzenie projektów ustaw, które będą na bieżąco zgłaszane do Sejmu. PiS chce w ten sposób udowodnić, że będzie stanowić merytoryczną opozycję, która przedstawia alternatywę dla działań rządu.

Apel o przedłużenie tarcz antyinflacyjnych

Wtorkowe posiedzenie „Zespołu Pracy dla Polski” zostało poświęcone polityce energetycznej. W trakcie konferencji prasowej po zakończeniu spotkania Morawiecki zaapelował do rządu premiera Donalda Tuska o przedłużenie zamrożenia cen energii oraz obowiązywania zerowej stawki VAT na żywność.

– Byliśmy generalnie zgodni, że należy przedłużyć działanie tych wszystkich amortyzujących środków, które wcześniej zastosowaliśmy. (...) Zaproponowaliśmy rozwiązania, które nie będą obciążały budżetu lub będą obciążały budżet w niewielkim stopniu. Zaproponowaliśmy podatek od nadmiarowych zysków firm energetycznych ze wszystkich sektorów i podsektorów firm energetycznych (...). Zerowy VAT na żywność, który wdrożyliśmy dwa lata temu, ma przestać obowiązywać od 1 kwietnia tego roku. Postulujemy i wzywamy rządzących, by przedłużyć działanie zerowego VAT do końca roku – powiedział były premier.

Morawiecki: By nikt nie mógł zastosować wymówki

Zapowiedział, że jeśli rząd nie podejmie żadnych działań w tym zakresie, PiS skieruje niebawem do laski marszałkowskiej własne projekty ustaw. Dodał, że projekty są już niemal gotowe, a Sejm będzie miał wystarczająco dużo czasu, aby poddać je procedowaniu.

Morawiecki podkreślił, że odmrożenie cen energii – co w obecnym stanie prawnym ma nastąpić z początkiem lipca – doprowadziłoby do wzrostu cen nawet o ok. 100 proc.

– Jeżeli nie będzie odpowiedniego działania po stronie rządzących, będą nasze projekty poselskie, które doprowadzą do tego, że z jednej strony zaproponujemy przedłużenie działania tarczy osłonowej na energię elektryczną i cieplną, a z drugiej strony również na VAT na żywność. (...) Jeżeli rządzący nie zrealizują tego (...) my będziemy (...) składać już wkrótce [własne projekty ustaw -red.] po to, aby zdążyć z całą ścieżką legislacyjną, by nikt nie mógł zastosować takiej wymówki przed wdrożeniem rozwiązań dobrych dla Polaków oraz małych i średnich przedsiębiorców — dodał Morawiecki.

Czytaj też:

Ruszył „Zespół Pracy dla Polski”. Morawiecki: Nie może rezygnowaćCzytaj też:

Mateusz Morawiecki poleciał do Brukseli. Cel wizyty jest jasny