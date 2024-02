Kamiński i Wąsik wrócili przed Sejm. „O to nam chodziło i to uzyskaliśmy”

Straż Marszałkowska skutecznie powstrzymała polityków PiS przed wejściem do budynku Sejmu. Kamiński i Wąsik odjechali przed rozpoczęciem obrad. Chwilę przed godziną 11:00 wrócili na Wiejską, gdzie wraz z Jarosławem Kaczyńskim wzięli udział w konferencji prasowej.

– Marszałek Sejmu nie ma nic do powiedzenia. To co się dzieje, to zamach stanu – oświadczył Jarosław Kaczyński.

– To zbrodnia przeciwko demokracji. Sejm obraduje w niekonstytucyjnej liczbie posłów. Zwracam uwagę, ze do tej pory PKW nie przekazała następnych kandydatów do objęcia przez nas mandatów. (...) Panie Hołownia, pan myśli jak Donald Tusk, że będziecie rządzili wiecznie. Każda z tych przestępczych działalności będzie rozliczona w imię demokratycznych zasad – powiedział Mariusz Kamiński.

