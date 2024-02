Kamiński i Wąsik wrócili przed Sejm. „O to nam chodziło i to uzyskaliśmy”

Straż Marszałkowska skutecznie powstrzymała polityków PiS przed wejściem do budynku Sejmu. Kamiński i Wąsik odjechali przed rozpoczęciem obrad. Chwilę przed godziną 11:00 wrócili na Wiejską, gdzie wraz z Jarosławem Kaczyńskim wzięli udział w konferencji prasowej.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości przekonywał podczas spotkania z dziennikarzami, że „chodziło o uzyskanie od Straży Marszałkowskiej odpowiedniego pisma, w którym mowa o poleceniu Szymona Hołowni, żeby panów posłów nie wpuszczać”. Kaczyński tłumaczył, że takie pismo politycy PiS otrzymali, a decyzja marszałka Sejmu ws. Kamińskiego i Wąsika została uchylona.

Kaczyński wyszedł do dziennikarzy przed Sejmem. Zaskakujące oświadczenie

– Marszałek Sejmu tłumaczył, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej nie ma prawa uchylać wyroków sądów. To pokazuje, że jest amatorem i w ogóle nie powinien być marszałkiem. (...) Wyrok jest ostateczny i pan marszałek nie ma tutaj nic do powiedzenia. Cała reszta to element zamachu stanu, który toczy się w Polsce, odchodzenia od systemu demokratycznego i zamieniania go w system niedemokratyczny. Idzie to ku zwykłej dyktaturze, która ma realizować obce interesy. Decyzje pokazują, ze chodzi o interesy niemieckie i centralizację Unii Europejskiej – oświadczył Jarosław Kaczyński.

– To zbrodnia przeciwko demokracji. Sejm obraduje w niekonstytucyjnej liczbie posłów. Zwracam uwagę, ze do tej pory PKW nie przekazała następnych kandydatów do objęcia przez nas mandatów. (...) Panie Hołownia, pan myśli jak Donald Tusk, że będziecie rządzili wiecznie. Każda z tych przestępczych działalności będzie rozliczona w imię demokratycznych zasad – powiedział Mariusz Kamiński.

