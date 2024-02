Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy. Szefernaker: Być może należy ją wygaszać

W czwartek, 8 lutego, Komisja Finansów Publicznych złożyła przed Sejmem sprawozdanie w sprawie projektu przedłużenia obowiązywania ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Wszystkie kluby za przedłużeniem obowiązywania ustawy

Poseł sprawozdawca Krystyna Sibińska z Koalicji Obywatelskiej oświadczyła, że członkowie komisji byli zgodni, że należy uchwalić wspomniany projekt. Zielone światło dali przedstawiciele wszystkich klubów parlamentarnych.

W trakcie składania sprawozdania poseł Paweł Szefernaker wygłosił oświadczenie w imieniu Prawa i Sprawiedliwości. Zgodził się, że obowiązywanie ustawy o pomocy Ukraińcom powinno zostać przedłużone. Podkreślił, że w naszym kraju przebywa obecnie ok. miliona Ukraińców, którzy znaleźli schronienie przed wojną.

– Projekt wymaga przedłużenia ze względu na to, że gdyby nie został przedłużony, to (...) byłby bez tej ustawy problem z legalnością pobytu tych osób. Ponieważ trzeba byłoby wchodzić w inne reżimy prawne związane z pobytem (...). To również kwestia braku możliwości rejestracji uproszczonych pozwoleń na pracę, gdyby tej ustawy nie było. W związku z tym uważamy, że ta ustawa powinna zostać przedłużona – oświadczył Szefernaker.

Szeferenaker: Być może tę ustawę należy wygaszać

Jednocześnie stwierdził, że należy zacząć dyskusję w sprawie stopniowego wygaszania tej ustawy, która obowiązuje już blisko dwa lata. Innymi słowy, aby uchodźcy z Ukrainy mogli przebywać w Polsce na mocy ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

Szefernaker tłumaczył, że wspomniana ustawa była przygotowywana w sytuacji, gdy do Polski przybywało dziennie nawet kilkadziesiąt tysięcy uchodźców.

– Chciałbym, abyśmy również zaczęli rozmowę na temat tego, jak ma dalej wyglądać ta sytuacja, tzn. czy te osoby powinny już wyjść z tej ustawy. Być może tę ustawę po 3, 4 miesiącach jej funkcjonowania (...) należy po prostu wygaszać. Te osoby powinny wchodzić już w tradycyjny reżim prawny. (...) Żeby te osoby już w Polsce, które chcą w Polsce zostać na dłużej (...) mogły mieć niekoniecznie status uchodźcy (...) na mocy ustawy pomocowej, tylko prostu na mocy ogólnie obowiązujących przepisów prawa. Jestem przekonany, że już nadszedł ten czas, aby zacząć myśleć, jak w inny sposób – a nie za pomocą tej ustawy pomocowej – traktować osoby, które przybyły do Polski uciekając przed wojną – uzupełnił poseł PiS.

