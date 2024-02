Dymisja unijnego komisarza z nadania PiS. „Powinien zakończyć swoją misję”

Trwa protest polskich rolników. Temat poruszony został na piątkowych obradach Sejmu. – Sprawa protestów rolników w całej Europie jest sprawą poważną. Nie było w Europie takich protestów nigdy – mówił Władysław Kosiniak-Kamysz. Ocenił, że zaniedbania ostatnich ośmiu lat są nie do przyjęcia.

– Brak opłacalności w rolnictwie jest tragiczny, doprowadziliście polską wieś na skraj bankructwa i kto za odpowiada? Kto jest komisarzem rolnictwa w UE? Janusz Wojciechowski z PiS, nominowany przez PiS na tę funkcję – przekonywał minister obrony narodowej w Sejmie.

O to czy Wojciechowski sprawdza się na stanowisku unijnego komisarza dziennikarze pytali Jarosława Kaczyńskiego. – Sądzę, że pan komisarz, i dzisiaj go będę telefonicznie o to prosił, powinien zakończyć swoją misję — oświadczył prezes PiS. Jak dodał, nie przesądza to o jego przyszłości, bo ostateczna decyzja należy do Wojciechowskiego.

– To jest wyłącznie jego decyzja, ale ze względu na te bardzo niefortunne wypowiedzi, powinien tę swoją misję zakończyć. To zresztą jest jej skrócenie tylko o kilka miesięcy, bo przecież kolejny komisarz będzie wyłoniony przez obecną większość — dodał.

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność” podjął decyzję o strajku generalnym rolników w całej Polsce, który rozpoczął się blokadą wszystkich przejść granicznych Polski z Ukrainą wraz z blokadami dróg i autostrad w poszczególnych województwach. Powstała mapa protestów rolniczych.

W stolicy protest obejmie ulice: Emilii Plater, Aleje Jerozolimskie, Rondo Charlesa de Gauelle’a, Nowy Świat, Plac Trzech Krzyży, Wiejska, Piękna i Aleje Ujazdowskie. W woj. mazowieckim protesty zaplanowano też w Płocku, Radomiu, czy w powiatach legionowskim i mińskim.

