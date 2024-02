Zapowiedź Hołowni ws. spółek Skarbu Państwa. „Zmiany zaczynamy od siebie”

Obecna większość sejmowa szła do wyborów m.in. z hasłem „odpolitycznienia” spółek Skarbu Państwa.

Prof. Sójka zrezygnował z posady w Orlenie

W ostatnich dniach wyszło na jaw, że w skład rady nadzorczej Orlenu wszedł prawnik prof. Tomasz Sójka. To znajomy Szymona Hołowni, który był współorganizatorem struktur Polski 2050. Należy jednak dodać, że od 2021 r. nie jest on już członkiem tej partii.

W piątek, 9 lutego, Sójka poinformował opinię publiczną o złożeniu rezygnacji z zasiadania w radzie nadzorczej Orlenu. Tego samego dnia odbyła się w Sejmie konferencja prasowa Hołowni. Stwierdził, że Orlen „traci świetnego fachowca”.

– Jest wybitnym specjalistą, światowej klasy profesorem prawa spółek i rynku kapitałowego. Znalazł się w radzie nadzorczej Orlenu po tym bałaganie, który zrobiła poprzednia ekipa. (...) Rozmawialiśmy wczoraj. Powiem szczerze, że nie wiedziałem, że on znajduje się w tym miejscu, bo nie kontroluję procesów nominacyjnych (...). Razem uznaliśmy, (...) by nikt nie miał wątpliwości, jeśli chodzi o majątek państwowy, żeby złożył dymisję – oświadczył Hołownia.

Hołownia: Zmiany zaczynamy od siebie

Kilka godzin później lider Polski 2050 opublikował wpis na X (dawniej Twitter), w którym zapowiedział, że w przyszłości nie będzie podobnych sytuacji.

Przedstawiciele jego ugrupowania mają nie otrzymywać nominacji do rad nadzorczych i zarządów spółek Skarbu Państwa. Hołownia zaznaczył, że jeżeli „dziś takie osoby tam są, podadzą się do dymisji”, podobnie jak Sójka.

„Zakaz powoływania pracowników partii do zarządów i rad spółek. Zakaz powoływania parlamentarzystów i samorządowców do zarządów i rad spółek Zakaz finansowania partii przez członków zarządów i rad spółek. Zmiany zaczynamy od siebie. Żadna osoba zatrudniona czy należąca do Polski 2050 nie otrzyma nominacji do rad nadzorczych” – czytamy we wpisie Hołowni.

