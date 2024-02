Hołowna odpowiada na krytykę. „Nie pozbawimy specjalistów możliwości pracy dla Polski”

Szymon Hołownia zapowiedział niedawno, że osoby należące do kierowanej przez niego partii nie zasiądą w radach nadzorczych i zarządach spółek Skarbu Państwa. Przekonywał, że jeżeli już się tam znajdują, to podadzą się do dymisji. Przedstawił też listę zakazów.

„Zakaz powoływania pracowników partii do zarządów i rad spółek. Zakaz powoływania parlamentarzystów i samorządowców do zarządów i rad spółek Zakaz finansowania partii przez członków zarządów i rad spółek. Zmiany zaczynamy od siebie. Żadna osoba zatrudniona czy należąca do Polski 2050 nie otrzyma nominacji do rad nadzorczych” – wyliczał polityk.

Bunt w partii Szymona Hołowni. Działacz rezygnuje

Plany lidera Polski 2050 wywołały kontrowersje. Zareagował między innymi poznański prawnik, działacz Polski 2050 Michał Gniatkowski, który jest także członkiem Rady Nadzorczej Enea SA. Przyznał, że nie rozumie, dlaczego „nie da się być jednocześnie: ekspertem, cieszącym się zaufaniem koalicji rządu, nominatem do Rady Nadzorczej, a zarazem osobą cieszącą się zaufaniem społecznym w danym mieście, czyli kandydatem w wyborach samorządowych”.

Gniatkowski zapewnił, że jeśli będzie taka potrzeba, jest w stanie w każdej chwili zawiesić swoje członkostwo w partii lub zrzec się go. Poinformował też, że jednostronnie zaprzestaje ze skutkiem natychmiastowym aktywności partyjnej.

Hołownia reaguje na krytykę: Wszystkich zaniepokojonych uspokajam

„Nasz pomysł odspawania polityki od pieniędzy ze spółek Skarbu Państwa budzi kontrowersje nie tylko wśród naszych przeciwników, ale i wśród przyjaciół” – napisał w poniedziałek Szymon Hołownia. Marszałek Sejmu uspakaja, że rządząca koalicja przedyskutuje jeszcze ten projekt i nie pozbawi „zastępów specjalistów możliwości pracy dla Polski”.

„Tym, którzy określają nas nierozumiejącymi polityki pięknoduchami przypominam: nie przyszliśmy pudrować starej polityki. Przyszliśmy ją zmieniać” – napisał lider Polski 2050.

