Najnowszy sondaż daje do myślenia. Ekspert dla „Wprost”: Są trzy czynniki, które wpływają na to, że elektorat od PiS odpłynął

Od przeprowadzenia wyborów parlamentarnych upłynęły blisko cztery miesiące.

KO na czele, PiS ze spadkiem poparcia

Przypomnijmy, że do Sejmu dostało się pięć ugrupowań, a wyniki wyborów przedstawiały się następująco: Prawo i Sprawiedliwość – 35,38 proc. poparcia, Koalicja Obywatelska – 30,7 proc., Trzecia Droga (koalicyjny komitet wyborczy Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego) – 14,4 proc., Lewica – 8,61 proc., Konfederacja – 7,16 proc.

Pracownia United Surveys przeprowadziła na zlecenie „Wirtualnej Polski” sondaż, w którym sprawdzono, jak obecnie zagłosowaliby wyborcy, gdyby mieli do wyboru wyłącznie wspomniane ugrupowania. Z badania wynika, że PiS i KO zamieniły się miejscami. Ponadto, PiS okazało się jedynym ugrupowaniem, w przypadku którego odnotowano spadek poparcia.

Oto wyniki najnowszego sondażu United Surveys: KO uzyskała 31,7 proc. poparcia, PiS – 29 proc., Trzecia Droga – 15,3 proc., Lewica – 10,2 proc., a Konfederacja – 8 proc. Tylko 5,8 proc. respondentów nie było w stanie wskazać, na kogo oddałoby swój głos.

Politolog: Zniechęcenie elektoratu wahającego się

O czynnikach, które wpływają na spadek poparcia dla PiS porozmawialiśmy z drem hab. Olgierdem Annusewiczem, politologiem z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

– Są trzy czynniki, które wpływają na to, że elektorat od Prawa i Sprawiedliwości odpłynął. Dodajmy – niewielka część. Jednym z nich jest fakt utraty władzy przez PiS. Osoby o średnim, niskim natężeniu preferencji politycznych są bardziej podatne na zmiany. Drugim jest radykalizacja przekazu politycznego przez PiS, czyli to, co się wiąże z przysłowiowymi więźniami, tj. z Wąsikiem i Kamińskim. Ten język, którym się dzisiaj posługują liderzy PiS-u, jest językiem bardziej ekspresyjnym. I taki język jest bardziej atrakcyjny dla twardego elektoratu i zwykle powoduje zniechęcenie elektoratu wahającego się – skomentował w rozmowie z „Wprost” Annusewicz.

Kwestia mediów publicznych. „Czynnik, którego znaczenie będzie rosło”

Jako ostatni czynnik wskazał przejęcie w grudniu mediów publicznych. Choć towarzyszyły temu ogromne kontrowersje, politolog zaznaczył, że większość wyborców koalicji rządzącej – czyli sojuszu KO, TD i Lewicy – postrzega to jako „odebranie mediów Prawu i Sprawiedliwości”.

– Trzecim elementem, który ma na to wpływ, to utrata przez PiS kontroli nad przekazem, który płynął z mediów publicznych. To czynnik, którego znaczenie będzie rosło. Innymi słowy, o ile rząd nie będzie popełniał błędów i będzie potrafił radzić sobie z klasycznymi kryzysami, trudnościami, które każdego rządzącego spotykają, to ten wzrost i stabilizacja poparcia dla rządzących ugrupowań – a jednocześnie spadek poparcia dla PiS – jeszcze trochę może postępować – kontynuował nasz rozmówca.

Czy poparcie dla rządu spadnie? „Najchętniej obarczylibyśmy za to”

Wskazał dwa obszary ryzyka dla koalicji rządzącej, które mogą doprowadzić do znaczącej zmiany w sondażach wyborczych. Co ciekawe, chodzi kwestie, które „nie wiążą się wprost z decyzjami rządu”.

– Jeden obszar to są czynniki zewnętrzne – sytuacja międzynarodowa, inflacja – która nie jest tylko zjawiskiem polskim, tylko ogólnoświatowym – wzrosty cen energii, obniżona podaż paliw kopalnych. To elementy, które nie zależą od polskiego rządu, bo są związane z gospodarką światową. Ale na koniec dnia to my płacimy większe rachunki i najchętniej obarczylibyśmy za to rządzących – tłumaczył politolog.

Annusewicz: To jest taki efekt politycznego motyla

Kolejny obszar ryzyka został określony przez naszego rozmówcę „efektem politycznego motyla”, który jest „kompletnie nieprzewidywalny”. Na czym polega to zjawisko?

– Może się okazać, że gdzieś ktoś – nawet jakiś pomniejszy działacz – upije się, potrąci kogoś na pasach, weźmie łapówkę. Może nastąpić jakaś zła decyzja personalna. To są drobiazgi, przed którymi w zasadzie nie sposób się uchronić. Żaden rząd nie ma możliwości, żeby się tego ustrzec, a co przy pewnym układzie sił może doprowadzić do pojawienia się poważnych kłopotów koalicji rządzącej – skwitował Annusewicz.

