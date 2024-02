Tusk w Berlinie mówił o reparacjach. Kaczyński posądza go o przestępstwo

Donald Tusk odbył wizytę w Berlinie, gdzie spotkał się z Olafem Scholzem. – W sensie formalnym, prawnym, międzynarodowym, kwestia reparacji została zamknięta wiele lat temu. Kwestia moralnego, finansowego, materialnego zadośćuczynienia nigdy nie została zrealizowana. Nie z winy kanclerza Scholza, nie z mojej winy – mówił szef polskiego rządu, zapewniając, że kwestia reparacji jest „zawsze dobrym tematem do rozmowy”.

Zamieszanie po wypowiedzi Tuska. Kaczyński zwołał konferencję

W ocenie prezesa PiS, słowa premiera o reparacjach godzą w „elementarne interesy Polski” , zarówno w kwestii odszkodowania, ale także biorąc pod uwagę „status polityczny i kulturowy”. – Niemcy się nie zmieniły w relacji z Polakami, a Donald Tusk się w to wpisuje. To skrajnie szkodliwe, haniebne, a to także przestępstwo z punktu widzenia polskiego kodeksu karnego – oświadczył Jarosław Kaczyński.

Lider Zjednoczonej Prawicy powołał się na art. 127. Kodeksu karnego, który mówi o zamachu stanu. „Kto, mając na celu pozbawienie niepodległości, oderwanie części obszaru lub zmianę przemocą konstytucyjnego ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, podejmuje w porozumieniu z innymi osobami działalność zmierzającą bezpośrednio do urzeczywistnienia tego celu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10 albo karze dożywotniego pozbawienia wolności” – stanowi prawi.

Kaczyński: Chodzi o przestępstwo, które Tusk popełnia już od pewnego czasu

Natomiast, kto czyni przygotowania do popełnienia ww. przestępstwa określonego podlega zgodnie z tym artykułem karze pozbawienia wolności od lat 3 do 20. – Chodzi o przestępstwo, które Donald Tusk popełnia już od pewnego czasu, czyli o zmienianie przemocą ustroju państwa. A teraz kolejne, bo to wyrządzenie szkód w relacjach z innymi państwami. Chciałbym, żeby to, co zostało tutaj powiedziane wybrzmiało bardzo mocno – podkreślił prezes Jarosław Kaczyński.

Arkadiusz Mularczyk ocenił, że słowa premiera „szokują” tym bardziej, że to pierwsze spotkanie nowego polskiego premiera w Niemczech. Przypomniał, że Rada Ministrów przyjęła 18 kwietnia 2023 r. uchwałę, z której wynika, że „sprawa reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia nie była nigdy przedmiotem umowy pomiędzy Niemcami a Polską”.

