Stoltenberg przedstawił dane ws. wydatków na obronność. „Mamy realny postęp”

W środę, 14 lutego, w kwaterze głównej NATO w Brukseli odbyła się konferencja prasowa Jensa Stoltenberga.

Stoltenberg: 18 sojuszników spełni próg 2 proc.

Sekretarz generalny Sojuszu przedstawił dane, które potwierdzają fakt, że państwa członkowskie znacznie zwiększyły w ostatnich latach wydatki na obronność. To de facto odpowiedź na słowa Donalda Trumpa, które wywołały spore kontrowersje.

W sobotę, 9 lutego, były prezydent stwierdził na wiecu w Karolinie Południowej, że oświadczył, że pod jego przywództwem Stany Zjednoczone nie będą bronić członków NATO, którzy nie przeznaczają wystarczających środków na obronność.

– Prawdę mówiąc, zachęcałbym ich, żeby robili, co chcą – skwitował Trump. Wyjaśnijmy, że każdy członek NATO powinien przeznaczać na obronność co najmniej 2 proc. PKB.

– Mamy realny postęp w tym zakresie. Jestem w stanie dziś ogłosić nasze najnowsze dane. Od momentu poczynienia zobowiązań do inwestycji w 2014 r. sojusznicy europejscy i Kanada przeznaczyli ponad 600 mld dolarów na swoją obronność. W ubiegłym roku zobaczyliśmy bezprecedensowy wzrost rzędu 11 proc. u sojuszników europejskich w Kanadzie. W tym roku spodziewam się, że 18 sojuszników spełni próg wydatków 2 proc. na obronność. To jest kolejny rekord i sześciokrotny wzrost względem roku 2014, gdy tylko trzy kraje sojusznicze spełniły ten cel – wyliczał Stoltenberg.

„Sojusznicy europejscy wydają na obronność więcej”

Sekretarz generalny Sojuszu stwierdził, że wspomniane wcześniej słowa Trumpa „podminowują całe bezpieczeństwo NATO”. Podkreślił, że od momentu powstania Sojuszu w 1949 r. nigdy nie doszło do ataku na jakiekolwiek państwo członkowskie.

– W 2024 r. sojusznicy NATO w Europie zainwestują w sumie 380 miliardów dolarów w swoją obronność. Po raz pierwszy stanowi to 2 proc. połączonych PKB. A zatem osiągamy realny postęp. Sojusznicy europejscy wydają na obronność więcej. Jednakże niektóre kraje nadal mają sporo do zrobienia, jako że uzgodniliśmy na szczycie w Wilnie, że wszyscy sojusznicy powinni wydawać 2 proc. PKB na swoją obronność. Te 2 proc. to jest minimum – uzupełnił Stoltenberg.

