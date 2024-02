Rozstrzygnęły się losy rozgłośni regionalnych PR. „Otwarcie likwidacji wszystkich spółek wpisane do KRS”

W grudniu doszło do siłowego przejęcia, a następnie otwarcia likwidacji mediów publicznych. Chodzi o trzy spółki: Telewizję Polską, Polskie Radio i Polską Agencję Prasową.

Spór o legalność działań ministra

Proces ten odbył się na podstawie decyzji ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomieja Sienkiewicza. Krytycy alarmowali, że minister działał niezgodnie z prawem, przede wszystkim wbrew Ustawie o Radzie Mediów Narodowych.

Sienkiewicz argumentował, że działał w oparciu o Kodeks spółek handlowych. Dla rozstrzygnięcia tego sporu kluczowe było to, czy decyzje ministra znajdą swoje odzwierciedlenie w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Likwidacja wszystkich rozgłośni regionalnych w KRS

W środę, 14 lutego, resort kultury poinformował na X (dawniej Twitter), że proces wpisywania do KRS otwarcia likwidacji wszystkich 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia „został zakończony pomyślnie”.

Wspomniany proces zakończył wpis dotyczący rozgłośni w Lublinie. Po złożeniu przez likwidatora skargi na orzeczenie referendarza sądowego, który odmówił wpisu, Sąd Rejonowy Lublin Wschód orzekł na korzyść ministra.

„Sąd (...) postanowił wpisać do rejestru przedsiębiorców otwarcie likwidacji spółki Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Lublinie »Radio Lublin« S.A. w likwidacji. Tym samym uchwalone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, reprezentującego Skarb Państwa (100-proc. właściciela akcji) na Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy spółek – regionalnych rozgłośni Polskiego Radia, otwarcie likwidacji wszystkich 17 spółek, zostało skutecznie wpisane do KRS. Sądy rejestrowe uznały uprawnienie do podjęcia takiej decyzji” – czytamy w komunikacie ministerstwa.

Warto dodać, że w poniedziałek, 12 lutego, Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy oddalił jednak skargę na orzeczenie referendarza sądowego, który odmówił wpisu nowego zarządu Telewizji Polskiej do KRS. Postanowienie sądu nie jest prawomocne i może zostać zaskarżone.

