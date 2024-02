Prof. Nowak zaapelował do Kaczyńskiego. „Gotowość do odejścia jest miarą dojrzałości”

Po przegraniu przez Prawo i Sprawiedliwość jesiennych wyborów – a właściwie niezdolności do znalezienia koalicjanta – w debacie publicznej pojawią się głosy, że Jarosław Kaczyński powinien zrezygnować z funkcji prezesa ugrupowania.

Gorzki komentarz prof. Nowaka

Opinię w tej sprawie wyraził właśnie na łamach dwumiesięcznika „Arcana” prof. Andrzej Nowak. To historyk, pisarz – autor m.in. monumentalnych „Dziejów Polski” – i publicysta z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Warto zaznaczyć, że jest on jednym z największych intelektualistów w środowisku prawicy.

W 2014 r. był brany pod uwagę jako kandydat PiS w wyborach prezydenckich. Prof. Nowak również stoi na stanowisku, że Kaczyński powinien zrezygnować z bycia liderem PiS i przekazać stery politykowi z młodszego pokolenia. Jako potencjalnych następców wskazał np. Przemysława Czarnka czy Patryka Jakiego.

„Jarosław Kaczyński niestety nie sprostał już tej wielkiej odpowiedzialności, którą sam na siebie przyjął. (...) Mówię o widocznych już konsekwencjach tej przegranej [w wyborach parlamentarnych – red.]. Mówię o całkowitej bezradności partii opozycyjnej w jej obecnym kształcie wobec metod przejmowania rządów przez koalicję 13 grudnia. (...) O widocznym (...) braku przygotowania przez PiS na wypadek, który przecież był do przewidzenia: wyborczej porażki z rywalem, który nie będzie przestrzegał żadnych reguł demokracji, przyzwoitości, ani prawa po zdobyciu władzy” — czytamy w artykule prof. Nowaka.

„Gotowość do odejścia jest miarą dojrzałości”

Przedstawił on także listę błędów i zaniechań, które obciążają prezesa PiS. Wśród nich znajduje się m.in. zbyt późne powołanie sejmowej komisji śledczej do spraw rosyjskich wpływów w naszym kraju czy nieutworzenie silnego, prawicowego ośrodka medialnego.

Prof. Nowak podkreślił, że „oddanie w ręce dzisiejszych zwycięzców kontroli nad ponad 95 proc. rynku medialnego stanowić będzie trudną do przezwyciężenia przeszkodę na drodze przywrócenia naszych współobywateli do rzeczywistości”. Wskazał także, bez zmiany lidera PiS ma niewielkie szanse na odzyskanie utraconego poparcia.

„Tylko sytuacja, w której naprzeciwko zbliżającego się do siedemdziesiątki »cesarza Europy« z Platformy, wodza »młodej, uśmiechniętej Polski« będzie mógł stanąć ktoś dużo młodszy i krzyknąć: ten wasz cesarz jest nagi, stary, brzydki i nie ma nam nic dobrego do zaoferowania — tylko wtedy takie prawdziwe stwierdzenie będzie miało szanse trafić do wyborców. (...) Gotowość do odejścia jest miarą dojrzałości” — kontynuował prof. Nowak.

