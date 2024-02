Przemysław Czarnek zapytany o aspiracje polityczne. Odpowiedział trzy razy „nie”

Przemysław Czarnek to kolejny polityk – po m.in. Andrzeju Dudzie i Sławomirze Mentzenie – który pojawił się w programie „Godzina Zero”, emitowanym na youtubowym Kanale Zero. Były minister edukacji i nauki był pytany m.in. o swoje aspiracje. Polityk PiS zadeklarował, że nie planuje startować w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Nie zamierza także starać się o funkcje prezesa Prawa i Sprawiedliwości oraz stanowisko prezydenta RP.

Na każde z trzech pytań dotyczących wspomnianych tematów Przemysław Czarnek odpowiedział krótko: „nie”. – Jestem posłem na Sejm, który reprezentuje naprawdę niemałą liczbę wyborców i chcę to robić najlepiej jak potrafię, zgodnie z obietnicą, jaką dałem wyborcom – podkreślił.

Jarosław Kaczyński powinien zrezygnować z funkcji prezesa PiS?

Robert Mazurek przywołał opinię prof. Andrzeja Nowaka, który stwierdził, że Jarosław Kaczyński powinien zrezygnować z funkcji lidera PiS i przekazać stery politykowi z młodszego pokolenia. W tym kontekście, jako potencjalnych następców Kaczyńskiego, przywołał Przemysława Czarnka i Patryka Jakiego. Były szef MEiN podkreślił, że nie zapoznał się z tekstem opublikowanym na łamach dwumiesięcznika „Arcana”, ale dotarły do niego obszerne relacje dotyczące zawartych w nim tez.

– Prof. Andrzej Nowak, którego niezwykle cenię, jest to najlepszych z historyków polskich bezwzględnie, najbardziej utytułowany i z największym dorobkiem – postawił pewne diagnozy, z którymi można się zgadzać bądź nie. Szanuję to. Natomiast, o ile jest historykiem znakomitym, o tyle politykiem: nie tak znakomitym. I dlatego nie zgadzam się ze wszystkimi tezami prof. Nowaka, którego niezmiennie, ogromnie cenię za jego wybitną wiedzę i dorobek z zakresu historii – skomentował Przemysław Czarnek.

