Przejmujące nagranie matki Nawalnego. „Apeluję do ciebie, Władimirze Putinie”

W ubiegły piątek, 16 lutego, światowe media obiegła informacja o śmierci Aleksieja Nawalnego, który był więziony w kolonii karnej „Polarny wilk” na północy Syberii. Miał 47 lat.

Nawalny kolejną ofiarą zemsty Putina

Przypomnijmy, że zagorzały przeciwnik Władimira Putina odbywał tam wieloletni wyrok za rzekomą działalność ekstremistyczną, m.in. promowanie terroryzmu. Eksperci nie mają cienia wątpliwości, że proces był ukartowany i motywowany politycznie.

Jako oficjalną przyczynę zgonu Nawalnego rosyjska propaganda wskazała „nagłe zatrzymanie krążenia”. Jednak podobnie jak w przypadku wspomnianego procesu, nikt nie ma wątpliwości, że Nawalny padł ofiarą zemsty ze strony satrapy Kremla.

Ten sam los spotkał np. dziennikarkę Annę Politkowską czy innego opozycyjnego polityka Borysa Niemcowa. Oboje zostali zestrzeleni w Moskwie – Politkowska w 2006 r., Niemcow w 2015 r.

Apel matki Nawalnego. „Pozwól mi wreszcie zobaczyć syna”

Choć od śmierci Nawalnego minęło już kilka dni, jego bliskim nie tylko nie wydano zwłok, ale nawet nie pozwolono ich zobaczyć w kostnicy. Rosyjski Komitet Śledczy tłumaczy, że wciąż toczy się śledztwo w sprawie śmierci Nawalnego, gdyż przyczyna śmierci opozycyjnego polityka „nie została ustalona”.

We wtorek, 20 lutego, matka opozycjonisty Ludmiła Nawalna opublikowała w mediach społecznościowych nagranie, w którym apeluje do satrapy Kremla o natychmiastowe wydanie ciała swojego syna. Dała jasno do zrozumienia, co sądzi o tłumaczeniach śledczych. Warto wspomnieć, że nagranie zostało zarejestrowane na tle zabudowań „Polarnego wilka”.

– Już piąty dzień nie widzę go, nie chcą mi wydać ciała, nawet nie chcą mi powiedzieć, gdzie on jest. Apeluję do ciebie, Władimirze Putinie. Decyzja zależy od tylko na ciebie. Pozwól mi wreszcie zobaczyć syna. Żądam natychmiastowego wydania ciała Aleksieja, abym mogła go po ludzku pochować – oświadczyła matka Nawalnego.

