Władimir Putin stał się jeszcze bardziej niebezpieczny? „Nie ma nic do stracenia”

W piątek 16 lutego rosyjska służba więzienna przekazała informację o śmierci Aleksija Nawalnego. – Może to przypadek, ale zdarzyło się to akurat podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, na którą prezydent Putin bywał zapraszany, a teraz jest tam potępiany – powiedział Radosław Sikorski w programie „Kropka nad i” na antenie TVN24.

Szef MSZ podkreślił, że Aleksij Nawalny ujawniał skalę korupcji całej elity rosyjskiej, a Putina w szczególności. – Nawalny był nie tylko symbolem. Był człowiekiem, który potrafił wiarygodnie powiedzieć Rosjanom, że jest możliwa inna Rosja. Rosja, która żyje w pokoju z Ukrainą, która inwestuje w swój naród, w swoje państwo, a nie próbuje realizować jakieś szalone koncepcje podstarzałego dyktatora – stwierdził Radosław Sikorski.

Putin stał się jeszcze bardziej niebezpieczny? Sikorski komentuje

Czy można uznać, że obecnie Władimir Putin, na kilka dni przed drugą rocznicą rozpoczęcia pełnowymiarowej rosyjskiej agresji na Ukrainę, jest jeszcze bardziej niebezpieczny niż przed atakiem? – Wydaje mi się, że tak. Został oskarżony jako potencjalny zbrodniarz wojenny przez Trybunał w Hadze – wskazał Radosław Sikorski. – Ma prawo mieć subiektywne przekonanie, że nie ma nic do stracenia, jeśli chodzi o arenę międzynarodową – dodał. Przypomnijmy – Międzynarodowy Trybunał Karny w marcu 2023 roku poinformował, że zarówno Władimir Putin, jak i rosyjska komisarz do spraw dzieci Maria Lwowa-Biełowa, są podejrzani o udział w procesie bezprawnej deportacji dzieci i dorosłych z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji.

Szef polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych został również zapytany, czy należy się przygotować na scenariusz, który zakłada, że może wybuchnąć wojna na terenie państwa należącego do NATO. – Powinniśmy przygotowywać się na odstraszanie Putina, bo teraz jest ewidentne to, co Tusk tłumaczył przywódcom innych krajów: słabość prowokuje, siła odstrasza. Musimy zbudować swoją siłę – podkreślił Radosław Sikorski.

Czytaj też:

Dojdzie do wojny Rosji z NATO? Większość Polaków ma obawyCzytaj też:

Polskie MSZ wezwało ambasadora Rosji. Rzecznik: Nie chciał kontynuować dialogu