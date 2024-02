Kryzys przywództwa w PiS? Jarosław Kaczyński odpowiedział, kiedy odejdzie z partii

Dziennikarze pytali o przyszłość kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości oraz lojalność jego członków w kontekście ostatnich wydarzeń. Chodzi m.in. o postać unijnego komisarza ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego i posłanki Moniki Pawłowskiej, która objęła mandat po Mariuszu Kamińskim.

Jarosław Kaczyński na zwołanej konferencji prasowej przekonywał, że nie obawia się tego typu pytań i zwracał uwagę, że opozycja „nie ma tej osłony medialnej, którą ma Donald Tusk”. – Pan Tusk mógł się pozbyć wszystkich wybitnych polityków z kierownictwa swojej partii i ani słowa na ten temat w mediach. Żadnego ataku, żadnego zapraszania do telewizji, gdzie mogłoby się skarżyć – mówił prezes PiS.

Kaczyński odejdzie z partii? Stanowcza odpowiedź prezesa PiS

Jak dodał, do sytuacji, które obserwujemy w ostatnim czasie dochodziło już w czasach Porozumienia Centrum. – Na skutek wszystkich wydarzeń, które dzisiaj mają miejsce w Polsce, doszedłem do wniosku, że będę się musiał zastanowić nad przyszłym rokiem. Na pewno nie jestem z natury dezerterem, a jest walka wewnątrz Polski – ocenił.

– Tusk mówi o tym, że jest bezpośrednie zagrożenie także dla Polski, ale to wcale nie zmienia faktu, że prowadzi w Polsce wojnę, łamie konstytucję, dokonuje przestępstw z art. 127 Kodeksu karnego, a to zbrodnia zagrożona karą od 10 lat pozbawienia wolności do dożywocia – przekonywał prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Na uwagę dziennikarki, że pytała o jego osobę, a nie o szefa polskiego rządu, Kaczyński odparł, że „ma prawo mówić to, co uważa”. – W związku z tym doszedłem do wniosku, że pozostaną szefem partii jeśli uzyskam odpowiednie poparcie. Jeśli partia zdecyduje inaczej, to nie będę się upierał – zapewnił Jarosław Kaczyński.

