Roman Giertych zaliczył wpadkę. „Wziąłeś z wieszaka togę żony”

We wtorek, 27 lutego, poseł Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych kończy 53 lata.

Giertych opisał zabawną wpadkę

Polityk przypomniał o tym we wpisie, który opublikował rankiem na X (dawniej Twitter). W tym miejscu warto dodać, że Giertych jest posłem niezawodowym. Oprócz wykonywania obowiązków poselskich prowadzi własną kancelarię adwokacką w Warszawie.

„Gdy nakładasz przed salą w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie togę i widzisz, że rękaw sięga ci do łokcia, to wówczas zdajesz sobie sprawę, że rano (a było wcześnie!) wziąłeś z wieszaka togę żony. I tak zaczyna się dzień twoich urodzin” – napisał na X Giertych.

Giertych urodził się 27 lutego 1971 r. w Śremie w Wielkopolsce. Dorastał w położonym kilkadziesiąt kilometrów dalej Kórniku. W 1994 r. ukończył prawo na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Sześć lat później, tj. w 2000 r., ukończył aplikację adwokacką, którą odbył na terenie Warszawy.

Powrót do Sejmu po kilkunastu latach

W ostatnich wyborach do Sejmu Giertych startował z ostatniego miejsca na liście Koalicji Obywatelskiej w okręgu nr 33 w województwie świętokrzyskim. Uzyskał 23 622 głosów i objął mandat poselski.

Przypomnijmy, jak pokrótce wyglądała kariera polityczna Giertycha. W 1989 r. utworzył Młodzież Wszechpolską. W latach 2001-2007 był posłem Ligi Polskich Rodzin. Ponadto, w latach 2006-2007 sprawował funkcję wicepremiera i szefa resortu edukacji w rządach K. Marcinkiewicza i J. Kaczyńskiego.

Po odejściu z czynnej polityki powrócił do prowadzenia własnej kancelarii adwokackiej w Warszawie. Od 2020 r. mieszkał we Włoszech. Wynikało to z faktu, że nasza prokuratura postawiła mu zarzuty w śledztwie ws. spółki Polnord. Po objęciu mandatu poselskiego Giertycha chroni immunitet.

