Biden wygrał prawybory w stanie Michigan. Musiał jednak przełknąć gorzką „pigułkę”

5 listopada odbędą się wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Wszystko wskazuje na to, że zmierzą się w nich urzędujący prezydent Joe Biden i jego bezpośredni poprzednik Donald Trump.

Biden i Trump wygrali prawybory w stanie Michigan

Zanim to nastąpi, obaj politycy muszą uzyskać nominacje swoich partii – Biden Partii Demokratycznej, zaś Trump Partii Republikańskiej – czemu służą trwające od kilku tygodni partyjne prawybory, które odbywają się w poszczególnych stanach.

Telewizja CNN donosi, że we wtorek, 27 lutego, odbyły się prawybory demokratów i republikanów w stanie Michigan. Ich wyniki pokryły się z przewidywaniami, czyli zwycięstwami Bidena i Trumpa. CNN zwraca jednak uwagę, że urzędujący prezydent musiał przełknąć gorzką „pigułkę”.

Część głosujących zbojkotowała Bidena

Ok. 13 proc. głosujących we wtorkowych prawyborach Partii Demokratycznej nie wskazało żadnego kandydata. To pokłosie kampanii „Listen to Michigan” (pol. Posłuchajcie Michigan), którą skierowały przeciwko Bidenowi zamieszkujące ten stan społeczności arabskie i muzułmańskie.

W kampanię zaangażowała się m.in. zasiadająca w Izbie Reprezentantów z ramienia demokratów Rashida Tlaib, która pochodzi z rodziny palestyńskich imigrantów. Warto zaznaczyć, że w Michigan żyje największy w całym kraju odsetek Amerykanów o wspomnianych korzeniach.

Protestujący żądają zawieszenia broni w Strefie Gazy

Niewskazanie żadnego kandydata stanowiło wyraz sprzeciwu w stosunku do administracji Bidena za jej politykę wobec wojny w Strefie Gazy, a właściwie wspieranie Izraela w walce z terrorystami Hamasu. Należy zaznaczyć, że w walkach zginęły tysiące palestyńskich cywilów.

– Żądamy, aby prezydent Biden podjął natychmiastowe działania: wprowadził trwałe zawieszenie broni. Głos niezaangażowany był głosem humanitarnym – skomentowała w rozmowie z CNN Layla Elabed, menadżer kampanii „Listen to Michigan”.

Zapowiedziała, że rozstrzygnięcie prawyborów w Michigan nie oznacza końca kampanii. Jej działacze zamierzają wywierać presję na Bidena aż do listopadowych wyborów. Elabed stwierdziła jednak, że „to nie jest kampania przeciwko” urzędującemu prezydentowi, lecz za „ratowaniem życia”.

