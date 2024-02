Pinior kolejny raz zatrzymany przez CBA. „Te zarzuty korupcyjne są nieprawdziwe”

Józef Pionior to były senator Platformy Obywatelskiej. W latach 80. był zaangażowany w działalność antykomunistycznej opozycji. W 2022 r. usłyszał prawomocny wyrok za fałszowanie oświadczeń majątkowych.

Jakie zarzuty postawiono Piniorowi?

To jednak nie koniec jego problemów z prawem. Radio Wrocław donosi, że w ubiegły poniedziałek, 26 lutego, Pinior został zatrzymany w swoim domu przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Wraz z nim zatrzymano trzy kolejne osoby, w tym ściganego listem gończym Jarosława W., byłego asystenta Piniora.

Jeszcze tego samego dnia Pinior został przewieziony do zamiejscowego wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Poznaniu. Postawiono mu zarzuty dotyczące korupcji. Miał powoływać się na wpływy wśród urzędników państwowych.

„Z ustaleń śledztwa wynika, że Józef P. w zamian za korzyść osobistą, w postaci fikcyjnych umów o świadczeniu przez niego i Jarosława W. usług oraz zaświadczeń w przedmiocie wykonywania pracy, podjął się działania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do przetwarzania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne” — czytamy w komunikacie Prokuratury Krajowej.

Pinior: Zarzuty są nieprawdziwe

Warto zaznaczyć, że zdaniem śledczych te fikcyjne umowy miał posłużyć do uzyskania orzeczenia o odbyciu kary pozbawienia wolności – zasądzonej we wspomnianym wcześniej wyroku – w ramach dozoru elektronicznego. Pinior odniósł się do tego w rozmowie z Radiem Wrocław.

– Niejako w 2021 r. miałem dopuścić się czynów korupcyjnych w Łodzi i mniejszych miastach województwa łódzkiego. Przypomnę tylko, że wtedy nosiłem na nodze obrożę, w ramach prawomocnego wyroku sądowego. Już nie tylko, to, że zarzuty korupcyjne są nieprawdziwe, to dodatkowo wystarczy pomyśleć – kto zwróciłby się do osoby z obroża elektroniczną na nodze w sprawie korupcyjnej – skomentował Pinior.

Prokuratura nie zdecydowała się na zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania. Zamiast tego Pinior został objęty dozorem policyjnym. Ponadto, były polityk ma zakaz opuszczania kraju oraz zakaz kontaktowania się ze wskazanymi przez prokuraturę osobami.

